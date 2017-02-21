Кличко обещает защитить права котов в Киеве

Митингующие требовали, чтобы власти дали столичным котам статус полноправных жителей города и изменили строительные нормы, из-за которых животных нередко выбрасывают из подвалов домов, а иногда даже замуровывают и травят их, сообщает "Наш Киев".

Мэр попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева.

Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

Киевский градоначальник опроверг слухи о том, что столичные власти приказывают коммунальщикам уничтожать бездомных животных, и заверил, что он таких распоряжений никогда не давал.

Ранее Киевсовет принял к рассмотрению петицию с просьбой признать котов частью экосистемы Киева.