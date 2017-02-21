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    Кличко обещает защитить права котов в Киеве

    (обновлено: )23
    Мэр Киева Виталий Кличко пообещал зоозащитникам, митинговавшим у КГГА во вторник, защитить столичных уличных котов и обеспечить их безопасность.
    Сергій Григор'єв, facebook

    Митингующие требовали, чтобы власти дали столичным котам статус полноправных жителей города и изменили строительные нормы, из-за которых животных нередко выбрасывают из подвалов домов, а иногда даже замуровывают и травят их, сообщает "Наш Киев".

    Митинг в защиту домашних животных
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг в Киеве против жестокого обращения с домашними животными

    Мэр попросил активистов составить алгоритм действий, необходимых для того, чтобы признать котов частью экосистемы Киева.

    Кличко рассказал, что у него самого дома живет кот, которого он подобрал на улице.

    Киевский градоначальник опроверг слухи о том, что столичные власти приказывают коммунальщикам уничтожать бездомных животных, и заверил, что он таких распоряжений никогда не давал. 

    Ранее Киевсовет принял к рассмотрению петицию с просьбой признать котов частью экосистемы Киева.

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