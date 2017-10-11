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11.10.201715:39
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    Происшествия

    В Днепре в результате ДТП столкнулись семь авто

    (обновлено: )27
    Сообщается, что Mitsubishi и BMW "не поделили проезжую часть", после чего "японец" протаранил пять припаркованных автомобилей.
    На месте ДТП в Днепре
    dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись семь машин.

    На место аварии прибыли сотрудники пожарной службы, которые установили подробности происшествия. По данным полиции причиной аварии стало то, что автомобили марок Mitsubishi и BMW "не поделили проезжую часть".

    После этого Mitsubishi протаранил пять припаркованных автомобилей. Кроме того было установлено, что в результате аварии пострадала девушка, которую доставили в отделение днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, сообщает dnepr24.com.ua.

    dnepr24.com.ua
    На месте ДТП в Днепре
    dnepr24.com.ua
    На месте ДТП в Днепре

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.

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