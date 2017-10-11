В Днепре в результате ДТП столкнулись семь авто

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Днепре в результате дорожно-транспортного происшествия столкнулись семь машин.

На место аварии прибыли сотрудники пожарной службы, которые установили подробности происшествия. По данным полиции причиной аварии стало то, что автомобили марок Mitsubishi и BMW "не поделили проезжую часть".

После этого Mitsubishi протаранил пять припаркованных автомобилей. Кроме того было установлено, что в результате аварии пострадала девушка, которую доставили в отделение днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, сообщает dnepr24.com.ua.

dnepr24.com.ua На месте ДТП в Днепре

dnepr24.com.ua На месте ДТП в Днепре

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка на пешеходном переходе сбила насмерть девушку.