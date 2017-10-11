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    Происшествия

    Смертельное ДТП в Киеве. Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

    (обновлено: )27901
    Сообщается, что девушка резко выскочила на пешеходный переход и водитель не успел оперативно среагировать. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
    Смертельное ДТП на Оболони
    Киев Оперативный, facebook

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка сбила насмерть девушку.

    Киев Оперативный, facebook
    Смертельное ДТП на Оболони

    Водитель автомобиля MG рассказал Киев Оперативный, что девушка резко выскочила на пешеходном переходе и он не успел среагировать.

    "Девушка 1984г.р. умерла в машине скорой помощи. Автомобиль остановился в 20 метрах от пешеходного перехода. На месте работает полиция", — сообщает Киев Оперативный.

    Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.

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