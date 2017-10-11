Смертельное ДТП в Киеве. Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка сбила насмерть девушку.

Киев Оперативный, facebook Смертельное ДТП на Оболони

Водитель автомобиля MG рассказал Киев Оперативный, что девушка резко выскочила на пешеходном переходе и он не успел среагировать.

"Девушка 1984г.р. умерла в машине скорой помощи. Автомобиль остановился в 20 метрах от пешеходного перехода. На месте работает полиция", — сообщает Киев Оперативный.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.