Смертельное ДТП в Киеве. Иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболонском проспекте возле ТРЦ DreamTown иномарка сбила насмерть девушку.
Смертельное ДТП на Оболони
Водитель автомобиля MG рассказал Киев Оперативный, что девушка резко выскочила на пешеходном переходе и он не успел среагировать.
"Девушка 1984г.р. умерла в машине скорой помощи. Автомобиль остановился в 20 метрах от пешеходного перехода. На месте работает полиция", — сообщает Киев Оперативный.
Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.