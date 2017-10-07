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    Страшное ДТП во Львовской области: погибли три человека

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    По данным полиции, водитель автомобиля Volkswagen, 23-летний житель поселка Новый Ярычев, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика во Львовской области погибли три человека и двое пострадали, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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    "Водитель автомобиля Volkswagen, 23-летний житель поселка Новый Ярычев, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAF, за рулем которого находился 52-летний житель Ровенской области", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, ДТП произошло в пятницу вечером, в результате аварии три пассажира Volkswagen погибли, еще один пассажир и водитель госпитализированы с травмами.

    Полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

    Как сообщалось ранее, вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии неподалеку от Бишкека утром в субботу.

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