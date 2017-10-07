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    Происшествия

    В Николаеве автобус насмерть сбил двух человек (18+)

    (обновлено: )16610
    Авария произошла вечером в субботу. По предварительной информации, молодые люди переходили дорогу в неположенном месте, а водитель не успел затормозить.
    На месте смертельного ДТП с участием рейсового автобуса, 7 октября 2017
    0512

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев, сообщает местное интернет-издание 0512

    "Два молодых человека от сильного удара умерли на месте происшествия", — сказано в сообщении.

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    По предварительной информации, когда два человека в неположенном месте пытались перейти дорогу, на трассу выехал автобус, водитель которого не успел затормозить и допустил столкновение.

    0512
    На месте смертельного ДТП с участием рейсового автобуса, 7 октября 2017

    В субботу в Николаеве произошло еще одно ДТП, там столкнулись микроавтобус и маршрутка с пассажирами, четыре человека пострадали.

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