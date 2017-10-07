В Николаеве автобус насмерть сбил двух человек (18+)

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. Рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев, сообщает местное интернет-издание 0512.

"Два молодых человека от сильного удара умерли на месте происшествия", — сказано в сообщении.

Смотрите также: Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

По предварительной информации, когда два человека в неположенном месте пытались перейти дорогу, на трассу выехал автобус, водитель которого не успел затормозить и допустил столкновение.

0512 На месте смертельного ДТП с участием рейсового автобуса, 7 октября 2017

В субботу в Николаеве произошло еще одно ДТП, там столкнулись микроавтобус и маршрутка с пассажирами, четыре человека пострадали.