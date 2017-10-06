Увеличилось число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Один из двух детей, пострадавших при столкновении автобуса и поезда во Владимирской области, скончался в больнице, тем самым увеличив число жертв ДТП до 17, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Рита Шляхова.

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"К сожалению, один ребенок скончался. Мы все в шоке. Было сделано все возможное, мы верили, что он выживет", — сказала Шляхова.

В ночь на пятницу в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде вблизи станции Покров произошло столкновение автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород". СК России ранее сообщал, что погибли 16 человек, в том числе один ребенок, в реанимации находились четыре человека, двое из них – дети.