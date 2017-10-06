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    Фотоленты

    ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

    (обновлено: )23702
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Фото из открытых источников
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    ГСЧС РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    ГСЧС РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    Столкновение автобуса с поездом в РФ
    lenta.ru

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    Столкновение автобуса с поездом в РФ

    Появились первые фото с места столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек, сообщила "Ленте.ру" представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

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    Она отметила, что среди погибших — трое детей.

    Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.

    Ранее сообщалось, что погибли около 10 человек.

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