ДТП с поездом и автобусом в России: на месте смертельного инцидента

Появились первые фото с места столкновения автобуса и пассажирского поезда во Владимирской области РФ. Число погибших выросло до 19 человек, сообщила "Ленте.ру" представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
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Она отметила, что среди погибших — трое детей.
Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова сообщила РИА Новости, что среди погибших оказались 15 граждан Узбекистана.
Ранее сообщалось, что погибли около 10 человек.