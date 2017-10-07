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    Блокирование концерта во Львове. Появилось видео столкновений

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    Националисты блокируют вход в клуб "Малевич" во Львове, в котором в субботу должен состояться концерт украинского музыканта, бывшего фронтмена группы 5'nizza Сергея Бабкина.
    Блокирование концерта Бабкина во Львове. Появилось видео столкновений. Видео
    Добровольческое движение ОУН (Львов)/Facebook

    Львовская городская организация добровольческого движения ОУН выложила на своей странице в Facebook видео столкновений возле клуба Малевич, где ожидается концерт Сергея Бабкина. Вход в клуб полностью заблокирован.

    На кадрах видно, что возник конфликт между одним из протестующих и полицейскими. 

    Люди, которые приобрели билеты на концерт, кричат "Ганьба".

    Видео доступно по ссылке. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику.

    Ранее группа националистов согласилась не препятствовать проведению мероприятия при одном условии — если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в России и "на оккупированных территориях". Протестующие возмущены, что Бабкин "выступал в оккупированном Крыму".  

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    В ходе переговоров, в которых также участвовали журналисты, музыкант отказался выполнить условия националистов.

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    В адрес блокировщиков звучали призывы: "Ребята, не позор Львов, идите в АТО". Те в ответ заявили, что были там.

    Ранее в Одессе националисты срывали концерт украинской певицы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе, запланированный на 9 июня, из-за угроз.

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