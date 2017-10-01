КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Три человека погибли и три пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Хмельницкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.

"По предварительным данным, 30-летний водитель Chevrolet Aveo, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Supra под управлением 39-летнего жителя Дунаевецкого района", — говорится в сообщении.

ГУНП в Хмельницкой области В ДТП в Хмельницкой области погибли три человека

По данным полиции, в результате аварии двое пассажиров Chevrolet и один пассажир Toyota погибли на месте происшествия. Полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Как отмечается, правоохранители задержали водителя, которого подозревают в совершении ДТП, он находится под стражей в больнице.

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