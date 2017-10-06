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    Происшествия

    Под Запорожьем женщина погибла в ДТП, пытаясь спасти собаку

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    По информации СМИ, женщина, находившаяся за рулём Hyundai Getz, попыталась увернуться от выбежавшей на дорогу собаки. Маневр не удался и женщина сбила животное, а сама влетела в дерево.
    Под Запорожьем женщина погибла в ДТП, пытаясь спасти собаку
    Медиацентр Энергодар

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 октября, в Энергодаре Запорожской области в ДТП, пытаясь спасти собаку, погибла женщина 1976 года рождения, сообщает "Медиацентр Энергодар".

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    ДТП произошло в пятницу утром, на дороге в сторону Запорожской АЭС.

    "Установлено, что женщина, находившаяся за рулём Hyundai Getz двигалась по проезжей части. В какой-то момент под колеса выбежала собака, и водитель попыталась увернуться. К сожалению, маневр не удался: женщина сбила животное, а сама влетела в дерево. От полученных травм владелица авто скончалась на месте", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области (Россия) стали 14 человек.

    Медиацентр Энергодар
    Под Запорожьем женщина погибла в ДТП, пытаясь спасти собаку

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