Под Запорожьем женщина погибла в ДТП, пытаясь спасти собаку

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 октября, в Энергодаре Запорожской области в ДТП, пытаясь спасти собаку, погибла женщина 1976 года рождения, сообщает "Медиацентр Энергодар".

ДТП произошло в пятницу утром, на дороге в сторону Запорожской АЭС.

"Установлено, что женщина, находившаяся за рулём Hyundai Getz двигалась по проезжей части. В какой-то момент под колеса выбежала собака, и водитель попыталась увернуться. К сожалению, маневр не удался: женщина сбила животное, а сама влетела в дерево. От полученных травм владелица авто скончалась на месте", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области (Россия) стали 14 человек.