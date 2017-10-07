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    Происшествия

    В Николаеве маршрутка с пассажирами влетела в микроавтобус

    (обновлено: )110
    ДТП произошло днем в субботу на Богоявленском проспекте. Водитель маршрутки не справился с управлением, и его занесло. Госпитализированы четыре пассажира маршрутного автобуса.
    На месте столкновения маршрутки и микроавтобуса в Николаеве, 7 октября 2017
    novosti-n.org

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием микроавтобуса Renault Trafic и маршрутки Iveco в Николаеве пострадали четыре человека, сообщает местное интернет-издание Novosti N.

    Авария произошла днем в субботу на Богоявленском (Октябрьском) проспекте.

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    "Оба автомобиля ехали по проспекту со стороны Широкой Балки, в направлении "жуковского" кольца. Возле магазина "Автогранд" водитель маршрутки не справился с управлением, выехал левым колесом на разделительную полосу, в результате чего Iveco занесло, он изменил траекторию движения и врезалcя в левый бок проезжавшего мимо Renault. После столкновения оба автомобиля "улетели" на обочину", — говорится в сообщении.

    novosti-n.org
    На месте столкновения маршрутки и микроавтобуса в Николаеве, 7 октября 2017

    На момент аварии маршрутка была заполнена пассажирами.

    Четыре пассажира доставлены в больницы города с травмами различной степени тяжести. 

    Ранее в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика во Львовской области погибли три человека и двое пострадали.

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