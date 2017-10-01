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    Смертельное ДТП в Харьковской области: двое погибли, трое ранены

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    По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    "Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон Daewoo Lanos, что привело к столкновению данных транспортных средств. В дальнейшем автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    По данным полиции, в результате ДТП водитель и пассажир машины Skoda погибли на месте, еще трех пассажиров автомобиля госпитализировали с травмами. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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