Смертельное ДТП в Харьковской области: двое погибли, трое ранены

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КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Предварительно установлено, что 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. В этот момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя, который двигался в попутном направлении позади, начал обгон Daewoo Lanos, что привело к столкновению данных транспортных средств. В дальнейшем автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

По данным полиции, в результате ДТП водитель и пассажир машины Skoda погибли на месте, еще трех пассажиров автомобиля госпитализировали с травмами. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.