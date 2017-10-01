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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве: у погибшего нашли наркотики

    (обновлено: )3
    Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Водителя увезли на осведетельствование. На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, скорая помощь.
    ДТП в Киеве
    @dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Смертельное ночное ДТП произошло в Киеве на Большой Кольцевой дороге, в направлении Жулянского путепровода, сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    По словам свидетелей, водитель автомобиля Ford сбил пешехода – нарушителя.

    Смерть наступила мгновенно. У погибшего в кармане обнаружено вещество растительного происхождения, предположительно – наркотики.

    Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Водителя увезли на осведетельствование. На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа, скорая помощь.

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