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26.09.201710:51
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    Происшествия

    ДТП в центре Тернополя. BMW на еврономерах "влелет" на тротуар

    (обновлено: )12910
    В центре города водитель BMW проехал на красный свет светофора и влетел в Peugeot, сам виновник аварии не пострадал, а вот водителя Peugeot госпитализировала скорая.
    На месте ДТП в Тернополе
    0352.ua

    КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В центре Тернополя столкнулись BMW на еврономерах и Peugeot.

    По словам очевидцев, на улице Русской водитель BMW проехал на красный свет светофора и влетел в Peugeot. По предварительной информации, виновник аварии не пострадал, а вот водителя  Peugeot госпитализировала скорая, сообщает 0352.ua.

    0352.ua
    На месте ДТП в Тернополе

    Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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