ДТП в центре Тернополя. BMW на еврономерах "влелет" на тротуар

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости Украина. В центре Тернополя столкнулись BMW на еврономерах и Peugeot.

По словам очевидцев, на улице Русской водитель BMW проехал на красный свет светофора и влетел в Peugeot. По предварительной информации, виновник аварии не пострадал, а вот водителя Peugeot госпитализировала скорая, сообщает 0352.ua.

0352.ua На месте ДТП в Тернополе

Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.