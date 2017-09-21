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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве: трамвай сбил мать с малолетним ребенком

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    Смертельное ДТП произошло в Дарницком районе столицы по маршруту трамвая №8. В результате происшествия мальчик на вид лет 6-7 погиб на месте,его мать госпитализирована с тяжелыми травмами.
    В Киеве трамвай сбил мать и ребенка
    espreso.tv

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. На пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, передает "Еспресо TV". 

    espreso.tv
    В Киеве трамвай сбил мать и ребенка

    "На место происшествия прибыли оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорые, полиция, которые сразу начали оказывать помощь. Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении. 

    espreso.tv
    В Киеве трамвай сбил мать и ребенка

    Как отмечается, ребенку на вид 6-7 лет. Как именно произошло ДТП, будет выяснять следствие. Движение трамваев перекрыто в оба направления. 

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    Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову

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