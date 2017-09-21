Смертельное ДТП в Киеве: трамвай сбил мать с малолетним ребенком

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. На пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, передает "Еспресо TV".

espreso.tv В Киеве трамвай сбил мать и ребенка

"На место происшествия прибыли оперативно-штабное подразделение по чрезвычайным ситуациям, скорые, полиция, которые сразу начали оказывать помощь. Женщину с тяжелыми травмами забрала скорая, а мальчику помочь уже не успели. Его травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

espreso.tv В Киеве трамвай сбил мать и ребенка

Как отмечается, ребенку на вид 6-7 лет. Как именно произошло ДТП, будет выяснять следствие. Движение трамваев перекрыто в оба направления.

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Ранее сообщалось о масштабном ДТП под Киевом, в результате которого одному из его участников оторвало голову.