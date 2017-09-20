Опубликовано видео ДТП с командующим ВДВ России Сердюковым

В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

ДТП произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие.

Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.

Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.