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20.09.201712:40
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    Опубликовано видео ДТП с командующим ВДВ России Сердюковым

    (обновлено: )377
    В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.
    Канал REPORTER на youtube

    В сети появилось видео аварии, в которой пострадал командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

    ДТП произошло 15 сентября на 1420-м километре трассы "Кола" в Мурманской области. По предварительным данным, водитель Chevrolet Lanos не справился с управлением и врезался в микроавтобус Volkswagen Caravelle из воинской колонны, в котором находился генерал-полковник и другие военнослужащие.

    Пострадавших доставили в госпиталь. Жизни Сердюкова ничего не угрожает, его состояние удовлетворительное.

    В соцсетях появилась информация, что водитель легкового автомобиля скончался, но официального подтверждения она не получила.

    Ранее сообщалось, что в Харькове столкнулись три автомобиля Daewoo, Hyundai и Mercedes. Во время аварии пострадали пятеро детей – члены хоккейной команды – и их тренер, которые ехали в Mercedes. По предварительной информации, у некоторых пациентов медики диагностировали переломы.

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