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    ДТП в Николаеве. Аudi на скорости влетел на тротуар

    (обновлено: )89
    Водитель и пассажирка Аudi А6 получили телесные повреждения, транспортное средство также получило механические повреждения.
    На месте ДТП в Николаеве
    nikolaev24.com.ua

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве на Садовой улице произошло ДТП при участии автомобиля Аudi  А6.

    Автомобиль вошел в поворот на слишком высокой скорости и "улетел" на бульварную часть проспекта, снес по пути канализационный люк и остановился на тротуаре, получив при этом серьезные механические повреждения.

    Водитель и пассажирка получили телесные повреждения, транспортное средство также получило механические повреждения. При освидетельствовании в наркологической лаборатории Драгер у водителя было зафиксировано 0,55 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, сообщает nikolaev24.com.ua.

    nikolaev24.com.ua
    На месте ДТП в Николаеве

    Напомним, в Житомире на регулируемом перекрестке произошла авария с участием трех микроавтобусов: Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.

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