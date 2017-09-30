ДТП в Николаеве. Аudi на скорости влетел на тротуар

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. В Николаеве на Садовой улице произошло ДТП при участии автомобиля Аudi А6.

Автомобиль вошел в поворот на слишком высокой скорости и "улетел" на бульварную часть проспекта, снес по пути канализационный люк и остановился на тротуаре, получив при этом серьезные механические повреждения.

Водитель и пассажирка получили телесные повреждения, транспортное средство также получило механические повреждения. При освидетельствовании в наркологической лаборатории Драгер у водителя было зафиксировано 0,55 промилле алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, сообщает nikolaev24.com.ua.

nikolaev24.com.ua На месте ДТП в Николаеве

Напомним, в Житомире на регулируемом перекрестке произошла авария с участием трех микроавтобусов: Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.