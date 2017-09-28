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28.09.201711:27
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    ДТП в Житомире. Столкнулись три микроавтобуса

    (обновлено: )79
    Три микроавтобуса Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter столкнулись утром в четверг в Житомире на регулируемом перекрестке.
    На месте ДТП в Житомире
    zhzh.info

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. В Житомире на регулируемом перекрестке произошла авария с участием трех микроавтобусов: Volkswagen Transporter, Mercedes Sprinter и Volkswagen Crafter.

    Два последних автомобиля двигались в попутном направлении, сообщает Житомир.info.

    От удара Mercedes перевернулся на левый бок. По словам патрульных полицейских, которые прибыли на место ДТП, травмы получил водитель Volkswagen T5, он госпитализирован. Кто стал виновником аварии – будут выяснять правоохранители. Один из автомобилей, который попал в аварию, имел видеорегистратор.

    zhzh.info
    На месте ДТП в Житомире

    Ранее сообщалось, что на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой в Дарницком районе Киеве под колеса трамвая маршрута №8 попали мать с ребенком. Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

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