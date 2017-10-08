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    Крупное ДТП в Киеве, на скорости столкнулись четыре авто

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    В результате столкновения Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта Subaru отбросило в отбойник. Пострадала девушка-пассажир Subaru.
    Крупное ДТП в Киеве, на скорости столкнулись четыре авто
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Киеве на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта произошло крупное ночное ДТП с пострадавшими. Столкнулись 4 автомобиля — Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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    "Предварительно, водитель Subaru двигался по проспекту Бандеры в направлении Троещины и хотел "проскочить" на красный. Audi, Chevrolet и Mitsubishi выезжали на проспект в направлении Троещины с Оболонского проспекта", — говорится в сообщении.

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    В результате произошло столкновение, Subaru отбросило в отбойник. Пострадала девушка-пассажир Subaru. "Водителя "японца" подозревают в употреблении алкоголя", — пишет dtp.kiev.ua.

    На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

    Ранее сообщалось, что рейсовый автобус насмерть сбил двух человек вечером в субботу на въезде в Николаев.

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