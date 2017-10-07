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    Фотоленты

    Наезд авто на людей в Лондоне. Кадры очевидцев

    Тема:

    Европу атакуют: наезд на пешеходов в Лондоне (245)

    (обновлено: )164
    Задержание мужчины на месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    Задержание мужчины на месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    Задержание мужчины на месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/PeterSweden7
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/nickyharley
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/afrazhaowang
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/nickyharley
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/afrazhaowang
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/afrazhaowang
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    На месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017
    twitter.com/nickyharley

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    Задержание мужчины на месте наезда на пешеходов в Лондоне, 7 октября 2017

    Полиция обобщает полученную информацию по ДТП в Лондоне, где автомобиль наехал на пешеходов, и в скором времени обнародует подробности о происшествии, рассказал РИА Новости источник в Скотланд-Ярде.

    "Мы стараемся получить и обобщить как можно больше информации для того, чтобы проинформировать общественность максимально подробно и точно", — сказал по телефону собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, является ли инцидент терактом.

    Смотрите также: Первые видеокадры с места наезда авто на пешеходов в Лондоне

    В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких прохожих. Полиция сообщает лишь о том, что "ранены несколько человек", не сообщая их количества. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.

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