Наезд авто на людей в Лондоне. Кадры очевидцев

Полиция обобщает полученную информацию по ДТП в Лондоне, где автомобиль наехал на пешеходов, и в скором времени обнародует подробности о происшествии, рассказал РИА Новости источник в Скотланд-Ярде.

"Мы стараемся получить и обобщить как можно больше информации для того, чтобы проинформировать общественность максимально подробно и точно", — сказал по телефону собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, является ли инцидент терактом.

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В субботу в середине дня в одном из самых оживленных кварталов запада британской столицы автомобиль выехал на тротуар, сбил информационный стенд и задел нескольких прохожих. Полиция сообщает лишь о том, что "ранены несколько человек", не сообщая их количества. Водитель автомобиля задержан, в настоящее время следователи устанавливают его мотивы.