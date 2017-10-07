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    В мире

    Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП

    (обновлено: )6501
    Вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны для проверки готовности региона к выборам президента страны, которые намечены на 15 октября.
    Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии
    dknews.kz

    КИЕВ, 7 окт – РИА Новости Украина. Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии неподалеку от Бишкека утром в субботу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь киргизского кабмина Чингиз Эсенгул уулу.

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    "Примерно 7.30 в районе села Садовое Московского района произошло дорожно-транспортное происшествие с "Тойота Ландкрузер". В автомашине находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель, они все погибли", — сообщил собеседник агентства.

    По данным аппарата правительства, вице-премьер и его помощник направлялись в Таласскую область страны для проверки готовности региона к выборам президента страны, которые намечены на 15 октября.

    В 30 км от Бишкека внедорожник вице-премьера лоб в лоб столкнулся с автомобилем "КАМАЗ", водитель которого, по предварительным данным, выехал на встречную полосу.

    dknews.kz
    Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в автоаварии

    Тридцативосьмилетний Темир Джумакадыров начинал службу национальным волонтером программ ООН в отдаленных регионах Киргизии, позднее работал в проектах ЕС в республике. В 2013 году стал заместителем секретаря Совета обороны республики, а 2015-го его возглавил. С приходом нового кабмина Сапара Исакова в августе 2017 года Джумакадыров занял пост вице-премьера, курирующего о силовой блок министерств.

    Напомним, 6 октября, в Энергодаре Запорожской области в ДТП, пытаясь спасти собаку, погибла женщина 1976 года рождения.

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