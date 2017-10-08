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    Порошенко одобрил пенсионную реформу

    Тема:

    Пенсионная реформа: суть и скрытое (121)

    (обновлено: )3002
    Президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье подписал законопроекты о пенсионной реформе, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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    Речь о законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", которым вводится пенсионная реформа.

    "Как я и обещал, все пенсионеры уже в октябре получат новые увеличенные пенсии! Спасибо каждому за поддержку!", — написал премьер.

    Напомним, ранее  Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Такое решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

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