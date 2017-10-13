Гройсман заявил о планах правительства ежегодно индексировать пенсии

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Власти Украины намерены провести следующую индексацию пенсий в стране в 2019 году, после чего она станет ежегодной, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью "5 каналу".

"Это система, которая не разово повышает пенсии. То есть каждый год с 2019 года уже будет индексация. И эта индексация не будет зависеть ни от кого. Эта индексация будет зависеть от экономики, от того, как растет средняя заработная плата в стране, как развивается инфляция, и поэтому эти индексы будут вводиться автоматически. Вот что является очень важным, чтобы построить справедливую пенсионную систему", – приводит отрывок интервью сайт телеканала.

Напомним, основные положения закона о пенсионной реформе, в том числе в части повышения с октября пенсий для 9 миллионов граждан, вступили в силу в Украине 11 октября.

Верховная Рада 3 октября одобрила этот закон, принятие которого является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. В минувшее воскресенье, 8 октября, закон подписал президент Петр Порошенко.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Также закон предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября и отмену налогообложения пенсий для работающих граждан. Ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные.

Всего в Украине насчитывается около 12 миллионов пенсионеров. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом, число пенсионеров будет уменьшено. Закон предусматривает норму о ежегодной автоматической индексации пенсий для защиты от инфляции.

На данный момент в Украине действует солидарная система начисления пенсий. В октябре 2011 года стартовал первый этап пенсионной реформы, главным элементом которого является постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет на протяжении десяти лет.

Как сообщало РИА Новости Украина, ранее парламентская фракция "Батькивщина" заявила, что собирается обжаловать принятие правительственного законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно повышения пенсий" в Конституционном суде.