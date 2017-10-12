Скандал в Минобороны: могущественные коррупционеры

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Хищения в Минобороны

На днях в Минобороны разразился очередной скандал. Сотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры совместно с Национальным антикоррупционным бюро задержали заместителя министра обороны Украины, генерал-лейтенанта Игоря Павловского, которого подозревают в хищении 149 миллионов гривен при закупках топлива для нужд армии. Задержан также директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства Владимир Гулевич. Всего по делу о растрате были задержаны четыре человека. Однако, согласно информации СМИ, подозреваемые в причастности к хищению должностные лица общества с ограниченной ответственностью "Трейд Коммодити" (Каменское), которое победило в тендере, сбежали.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 между МОУ и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

"Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс грн", — уточнили в НАБУ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что для задержанных прокуроры будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей, однако с альтернативой залога в размере трети суммы ущерба, который составил 149 млн грн.

По данным СМИ, Павловский родился 20.10.1964 в Первомайске Николаевской области. окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Академию Вооруженных Сил Украины, Национальный университет обороны. В Вооруженных Силах с октября 1983 года. В октябре 2010 года стал первым заместителем командующего Южного оперативного командования, с июля 2012 — по январь 2014 года был начальником штаба — первым заместителем командира 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ, с января 2014 — по апрель 2015 был начальником Тыла ВСУ. На должность заместителя министра обороны Павловского назначили 8 апреля 2015 года.

Обыски и задержания у власть имущих

Не так давно, в конце минувшего месяца, правоохранители провели обыски в Министерстве социальной политики.

Следственные действия проводились в рамках расследования фактов содействия чиновниками Министерства в осуществлении незаконного импорта товаров на территорию Украины без уплаты в государственный бюджет, а также хищения бюджетных средств. По данным СМИ, в ходе обысков в кабинете у одного из заместителей министра Александра Привалова и начальника управления административного обеспечения автогеном вскрывали сейфы.

Примечательно, что Привалов был назначен на должность зама только в марте этого года. До этого он два месяца проработал начальником отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минсоцполитики.

Одним же из самых скандальных дел этого года стала история с отстраненным главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. Весной он стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.

После возбуждения уголовного дела Насиров был госпитализирован, но потом переведен в СИЗО. Тогда же его отстранили от исполнения полномочий главы ГФС. Позднее суд избрал Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в рекордные 100 миллионов гривен. Супруга Насирова внесла за него баснословную сумму залога, и подозреваемый вышел на свободу, надев электронный браслет. Примечательно, что позднее выяснилось британское гражданство Насирова. Вместе с тем, оскандалившийся и отстраненный глава ГФС с августа находится в своем рабочем кабинете.

Не обошли подозрения в коррупции и судейский корпус. Весной этого года на всю Украину прогремело имя судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, который хранил деньги в стеклянных банках. Судья был задержан в августе 2016 года при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что Чаус планировал получить взятку в 150 тысяч долларов за освобождение подсудимого от уголовного наказания. В ходе обыска у него были обнаружены денежные средства — часть в автомобиле, часть в тайнике в стеклянных банках. Чаус был вызван на допрос в специализированную прокуратуру, однако он не явился туда.

Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Молдавии, и местный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде домашнего ареста. Защита судьи обратилась к президенту Молдавии с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Вместе с тем история помнит и задержания министров. И не на улице или по месту жительства, а на заседании правительства. Так, на Кабмине в марте 2015 года, сразу после доклада главы МВД Арсена Авакова, по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ведомстве, были задержаны глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий. Это вызвало небывалый резонанс, так как арестов прямо в зале заседаний правительства, под прицелом более десятка телекамер в Украине еще не было.

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Чиновников обвинили в получении "откатов" от операций по приобретению топлива для работы спасателей, в том числе и в зоне АТО. В частности, по утверждению правоохранителей, топливо закупалось по завышенным ценам, а 15-20% от соответствующих сумм перечислялись на личные счета Бочковского и Стоецкого на Кипре и на острове Джерси. Кроме того, по данным МВД, каждый месяц все начальники областных ГСЧС передавали ежемесячные взятки руководству ведомства в различном размере. Оба чиновника обвинения отрицали, а вскоре суд отпустил их под залог 1,2 млн гривен. Точка в расследовании данного дела еще не поставлена.

По материалам из открытых источников интернет