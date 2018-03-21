В центре Львова протестуют пенсионеры МВД

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Пенсионеры Министерства внутренних дел собираются на акцию протеста в центре Львова, сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.
Причины и требования не уточняются. На акцию собрались несколько десятков человек, судя по выложенным фото.
"21.03.2018 в 10:45. В центре Львова пенсионеры МВД собираются на акцию", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.
Игорь Зинкевич/Facebook, 21 марта 2018
Ранее подобные акции проходили по всей территории Украины, протестующие требовали повысить пенсии.
Акция пенсионеров МВД в центре Львова, 21 марта 2018