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    Общество

    В центре Львова протестуют пенсионеры МВД

    (обновлено: )19334
    Несколько десятков пенсионеров Министерства иностранных дел утром в среду собираются в центре Львова. Причины акции и требования не уточняются.
    Акция пенсионеров МВД в центре Львова, 21 марта 2018
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Пенсионеры Министерства внутренних дел собираются на акцию протеста в центре Львова, сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

    Причины и требования не уточняются. На акцию собрались несколько десятков человек, судя по выложенным фото.

    "21.03.2018 в 10:45. В центре Львова пенсионеры МВД собираются на акцию", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

    Игорь Зинкевич/Facebook, 21 марта 2018

    Ранее подобные акции проходили по всей территории Украины, протестующие требовали повысить пенсии.

    facebook.com/igor.zinkevych
    Акция пенсионеров МВД в центре Львова, 21 марта 2018

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