В центре Львова протестуют пенсионеры МВД

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Пенсионеры Министерства внутренних дел собираются на акцию протеста в центре Львова, сообщил депутат местного горсовета Игорь Зинкевич.

Причины и требования не уточняются. На акцию собрались несколько десятков человек, судя по выложенным фото.

"21.03.2018 в 10:45. В центре Львова пенсионеры МВД собираются на акцию", — написал Зинкевич на своей странице в Facebook.

Игорь Зинкевич/Facebook, 21 марта 2018

Ранее подобные акции проходили по всей территории Украины, протестующие требовали повысить пенсии.