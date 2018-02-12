Ветеран МВД: каждый второй во власти связан с криминалом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как только на должность министра внутренних дел пришел гражданский и очень заполитизированный Арсен Аваков, как первым делом он решил расправиться с рядом управлений милиции, которые существовали со дня независимости Украины. Под пресс, прежде всего, попал УБОП, на которого у министра был зуб, потому что они вели расследование "дел" Авакова эпохи губернатора Харьковской области. И из-за этих материалов Авакову пришлось в наручниках посетить итальянскую тюрьму.

"Не будет больше такого объединения как УБОП. Управление по борьбе с организованной преступностью — это, скорее, репрессивный аппарат, чем аппарат, который служит целям защиты граждан. То, что в нем есть корректного, полезного и адекватного, перейдет в состав криминального блока", — заявил Аваков, как только ему отдали МВД.

Министр сказал, Рада и президент сделали. 12 февраля депутаты большинством голосов проголосовали за ликвидацию УБРП и ряда других подразделений в составе МВД. Президент подписал. Но как-то от этого лучше не стало. Более того, криминогенная ситуация в стране только ухудшилась. Создается масса организованных преступных групп, которые грабят, насилуют, убивают, похищают.

Уголовный розыск с этим не справляется.

Не прошло и три года, как в МВД поняли, что обойтись без подразделения, которое непосредственно занимается борьбой с организованной преступностью, невозможно. В начале 2018 года первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин во время совещания руководства Департамента криминальной разведки сообщил, что до конца года завершится формирования нового департамента, основной задачей которого будет работа по борьбе с организованной преступностью.

По сути, МВД снова пытается создать велосипед при массе недостающих деталей. Но сделать это будет не так-то и просто, потому что упущено драгоценное время и потеряны важные данные, считает один из первых руководителей управления по борьбе с организованной преступностью Александр Ищенко.

Ниже – его разговор с РИА Новости Украина.

Как появилось управление борьбы с организованной преступностью?

– Идея создания управления по борьбе с организованной преступностью возникла еще в конце 80-х годов, когда начальником Шестого главного управления МВД СССР по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом был Александр Гуров.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ветеран МВД Александр Ищенко

После развала СССР руководство нашего МВД приняло решение, что нам нужно создавать одно независимой подразделение. 6 мая 1991 года был подписан приказ о создании управления по борьбе с организованной преступностью на основе "шестерки". Это подразделение стало самостоятельным и подчинялось только министру. Никто другой не мог влиять на работу УБОП, что сыграло позитивную роль.

А были ли предпосылки, которые подтолкнули к созданию УБОП?

– Тогда это было необходимо сделать. Криминогенная обстановка постоянно обострялась. Начиная с 91-года все только ухудшалось.

Я принял УБОП в декабре 1992 года и мне пришлось столкнуться как с "махровым" криминалом, так и с экономическими преступлениями. Потому что именно в эти годы народ пытался любым способом заработать на жизнь. А так как я до этого проработал начальников ОБХСС МВД, то хорошо знал, что все беды так или иначе касаются экономики.

Если экономика работает, то и народ живет хорошо, если она не работает, то и народ живет очень плохо, а это тянет за собой формирование преступных группировок, в том числе и организованных. Многие люди выходили на рынки, открывали какой-то свой бизнес – кафе, магазин, и тут же появлялись мошенники, рэкетиры, которые то же хотели заработать, но паразитируя на чужом труде.

С чем УБОПу пришлось столкнуться в первые годы существования?

– Тут легче сказать, с чем не пришлось. После развала СССР как грибы после дождя росли преступные группировки. Появились новые лидеры – одни выходцы из комсомола, вторые из спорта. Спортсмены пошли больше по криминальному пути – рэкет, убийства, грабежи, комсомольцы больше по экономическим преступлениям, хотя и они то же занимались криминалом.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ветеран МВД Александр Ищенко

Хорошо. А с чего начали борьбу?

– Можно сказать, что начали с того, что в Киеве я вызвал на закрытое совещание начальника горуправления милиции столицы Николая Поддубного и попросил его составить карту: в каком районе, сколько и какие группировки действуют, кто главный. Киев разделили на 11 секторов и расписали, где кто из авторитетов заправляет. Это очень помогло в работе.

Но больше всего помогло то, что был принят закон "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью". Во-первых, управление уже работало согласно закону. А во-вторых, оно было полностью автономным, имело свое следственное управление, свою криминальную разведку, материально-техническую базу.

Были ли критерии при отборе сотрудников?

– Мне повезло. Штат я мог формировать лично. И подбирал людей опытных, честных, хороших агентуристов. Отбирались сотрудники способные работать по разным направлениям: были такие, которых можно было спокойно внедрить в группировку в случае острой необходимости, были и те, у кого среди ОПГ имелась агентурная сеть.

Больше всего нареканий было на то, что, дескать, сотрудники УБОП были коррумпированные. Такое было?

– Ну и тогда в милицию попадали разные люди. С коррупцией в собственных рядах боролись своими силами, когда успешно, когда нет. Было дело, посадили "Рыбку" (Виктор Рыбалко – в начале 90-х известный киевский авторитет – Ред.), а потом я узнаю, что за него занесли выкуп. Кто взял – вычислили, наказали.

Были и "крысы" в наших рядах. Когда я распорядился составить карту районов, в которых ОПГ действуют, через неделю "Вечерний Киев" напечатал эту карту. Хотя это была информация для внутреннего пользования.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ветеран МВД Александр Ищенко

Где-то в году 93-м нам стало известно, что в Киеве будет проходить грандиозная сходка воров в законе. Посмотрели их досье – оружие, наркотики и прочее. Решили брать на сходке. Когда они собрались в спортзале, заблокировали двери, вошли, всех уложили на пол, обыскали, а ничего нет. Кто-то их предупредил.

А как появилась база данных "Скорпион", которая никому из бандитов не дает покоя и которую все мечтали уничтожить?

– До УБОП я успел проработать в республиканском научно-исследовательском информационном центре, которая собирала и аккумулировала информацию, в том числе по оперативно-розыскной деятельности. И "Скорпион" уже формировался так, как нужно.

В каждой области был свой "Скорпион", куда попадали местные группировки, но подчинялся он центральному аппарату. Данные по агентуре вкладывались в базу данных центрального аппарата. Все было продумано. И это очень помогало: во время задержания можно было легко узнать, с кем имеешь дело.

Один из уголовных авторитетов, вышедший на пенсию, рассказывал, что якобы сотрудники УБОП провоцировали войны между разными ОПГ. Это так?

– Если не получалось посадить, то искали другие варианты, как прекратить их преступную деятельность. Оперативные комбинации постоянно проводились сотрудниками УБОП. И многие были очень успешны.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ветеран МВД Александр Ищенко

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Насколько я знаю, в те годы непросто было засадить лидеров ОПГ или я ошибаюсь? Или была возможность?

– Ну, как сказать. В июне 1994 года вечером кто-то пытались подорвать гранатой РГД-5 председателя Старокиевского райсовета столицы Анатолия Селиванова. От взрыва пострадала машина и водитель, сам Селиванов остался цел. Поднялся шум страшный. Трое суток сотрудники УБОП, я в том числе, без сна без отдыха искали, кто это сделал. Опросили сотни свидетелей и вышли на группировку "Москвы" (лидер ОПГ "Москва" Игорь Фадеев – Ред.), и его подчиненных. Посадили.

А много ли группировок действовало по все стране?

– Много, очень много. Но точной цифры не назову.

У кого из лидеров ОПГ был самый большой авторитет?

– У многих. К примеру, Савлохова, "Рыбки", "Киселя" были покровители на Банковой и прочих высоких кабинетах. Они помогали им решать какие-то вопросы.

Как рассказывают старожилы, офис Савлохова был напротив здания МВД, а "стрелки" он назначал в кафе клуба МВД.

– Да. Так и есть. Он дружил со многими высокопоставленными лицами того времени и был наглецом.

На ваш взгляд, почему Арсен Аваков добился закрытия УБОП?

– Об этом лучше поинтересоваться у главы МВД, экс-премьер министра Арсения Яценюка и президента. Это было принято специально, в этом были заинтересованы многие.

Каждый второй, если не первый, нынешний руководитель государства или же политик связан с криминальной деятельностью, это легко понять заглянув в их электронную декларацию. У многих чиновников и политиков – миллионы наличными и на банковских счетах, происхождение которых непонятно. К слову, об этом хорошо осведомлен генпрокурор Юрий Луценко.

Сегодня в МВД нам рассказывают, что это Москва посылает к нам "воров в законе", которые завербованы ФСБ, это может быть правдой?

– Это не непрофессиональные заявления, это чепуха. Они по поводу и без повода всюду про "руку Кремля" рассказывают. А где доказательства? Пусть предъявят. "Воры в законе" всегда здесь были и есть. К сожалению, избавиться от них не так то и просто. Надо постоянно проводить работу, чем и занимался УБОП.

Как вы думаете, удастся ли воссоздать былое величие УБОПа?

– Нет. Боюсь, ничего не получиться. Выгнали оперативный состав – ушла агентура. Пропали все наработки. Неизвестно, что со "Скорпионом", ведь если не уничтожили базу данных, то подчистили ее. Новым сотрудникам придется начинать все с "чистого листа", а это не просто.