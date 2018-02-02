В Чернигове задержан полицейский, собравший ОПГ из торговцев оружием

В Чернигове Служба безопасности Украины провела задержание преступной группировки, торговавшей оружием. ОПГ организовал работник Черниговского городского отдела полиции.

"К противоправной деятельности он привлек трех жителей областного центра, которые через связи в криминальных кругах подыскивали клиентов для сбыта товара. Злоумышленники реализовывали огнестрельное оружие заводского изготовления, занимались реставрацией и переделывали травматическое оружие на боевой для последующей перепродажи", — говорится в сообщении СБУ.

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Оперативники спецслужбы задокументировали ряд сделок по продаже пистолетов марок "Парабеллум", "Вальтер" и ПМ, патронов к ним и холодного оружия.

Служба безопасности Украины Арсенал, изъятый у торговцев оружием в Чернигове

Во время спецоперации сотрудники СБ Украины задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта пистолетов "ТТ", Макарова и почти двухсот патронов к ним.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли почти двадцать единиц огнестрельного оружия: автоматы, пистолеты различных модификаций, винтовки, капсуле и гильзы для изготовления патронов, корпуса, части и комплектующие для изготовления нарезного оружия и емкости с порохом.

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У злоумышленников также обнаружено паспорта других лиц, которые, по предварительной информации, использовались для получения и отправки по почте комплектующих к огнестрельному оружию.

Напомним, 1 февраля руководство Национальной полиции сообщило, что спецподразделение КОРД задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.