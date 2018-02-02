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    В Днепре задержан похититель секретной почты

    (обновлено: )20701
    Житель Днепра в поезде Киев - Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегеря Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи.
    Служба безопасности Украины

    В Днепре проведена спецоперация по задержанию местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сообщает СБУ.

    В октябре злоумышленник в поезде Киев — Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегеря. После неудачной попытки нападения мужчина сбежал и в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия.

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    В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в Днепр. Во время операции по задержанию он пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБ Украины.

    В ходе обысков по месту жительства нападающего правоохранители обнаружили оружие, с помощью которого он осуществлял нападение на фельдъегерей и поддельный паспорт гражданина Украины.

    Напомним, 1 февраля руководство Национальной полиции сообщило, что спецподразделение КОРД задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.

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