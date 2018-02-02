В Днепре задержан похититель секретной почты

В Днепре проведена спецоперация по задержанию местного жителя, подозреваемого в вооруженном нападении и покушении на убийство военнослужащих Главного управления правительственной фельдъегерской связи Госспецсвязи, сообщает СБУ.

В октябре злоумышленник в поезде Киев — Запорожье с оружием пытался завладеть секретной корреспонденцией, которую перевозили фельдъегеря. После неудачной попытки нападения мужчина сбежал и в течение нескольких месяцев скрывался от украинского правосудия.

Смотрите также: В Днепре сотни людей были эвакуированы из-за пожара в больнице

В рамках открытого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в Днепр. Во время операции по задержанию он пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБ Украины.

В ходе обысков по месту жительства нападающего правоохранители обнаружили оружие, с помощью которого он осуществлял нападение на фельдъегерей и поддельный паспорт гражданина Украины.

Напомним, 1 февраля руководство Национальной полиции сообщило, что спецподразделение КОРД задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре.

Смотрите также: В Киеве произошло масштабное лобовое столкновение авто