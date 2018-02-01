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    В Киеве спецназ взял воров, забросавших полицию гранатами в Днепре

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (226)

    (обновлено: )55905
    По словам главы Нацполиции Сергея Князева, задержание преступников в Киеве прошло молниеносно, никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал.
    Полиция взяла квартирных воров, ранивших 5 полицейских в Днепре
    Facebook Сергея Князева

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Спецподразделение Нацполиции КОРД в четверг задержало в Киеве подозреваемых в ранении пятерых полицейских в Днепре, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

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    "Сегодняшнее задержание в Киеве прошло молниеносно. Никто из полицейских, подозреваемых или гражданских не пострадал", — написал Князев в Facebook.

    Напомним, 5 ноября 2017 в Днепре пятеро полицейских получили ранения в результате взрыва гранат на месте преступления. во время выезда на вызов "квартирная кража" подозреваемые начали оказывать сопротивление. Они применили две гранаты, по предварительным данным, Ф-1 и РГД-5, и огнестрельное оружие.

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