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    Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый приносил в школу оружие

    (обновлено: )1074
    По словам источника, у Тиграна был травматический пистолет, который он не боялся достать на уроке: "Самое забавное, что это все происходило в присутствии классного руководителя, которая игнорировала наличие у мальчика оружия".
    Виновник ДТП в Харькове
    Павел Федосенко, facebook

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян приносил в школу пистолет и нож, сообщил источник Police Control Ukraine в Facebook.

    "Классный руководитель Тиграна поощрял наличие у мальчика машины и нередко просила "привезти что-то" или "отвезти куда-то". Мальчик бесцеремонно приезжал в школу на новенькой иномарке и вечно хвастался своими связями, материальным положением. Много раз приносил в школу нож, которым "в шутку" угрожал другим детям", – отмечается в сообщении.

    По словам источника, у Тиграна был травматический пистолет, который он не боялся достать на уроке.

    facebook.com/policecontrolukraine/
    Тигран Енгибарян приносил в школу пистолет и нож

    "Самое забавное, что это все происходило в присутствии классного руководителя, которая игнорировала наличие у мальчика оружия. Самостоятельно машину начал водить Тигран еще в 10 классе, о чем вечно хвастался всей школе", – сообщил источник.

    Помимо этого, обнародовано видео, которое свидетельствует, что о том, что Енгибарян управлял машиной минимум с октября 2017 года без водительского удостоверения.

    Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

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