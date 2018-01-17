Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый приносил в школу оружие

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 18-летний сын местного предпринимателя Тигран Енгибарян приносил в школу пистолет и нож, сообщил источник Police Control Ukraine в Facebook.

"Классный руководитель Тиграна поощрял наличие у мальчика машины и нередко просила "привезти что-то" или "отвезти куда-то". Мальчик бесцеремонно приезжал в школу на новенькой иномарке и вечно хвастался своими связями, материальным положением. Много раз приносил в школу нож, которым "в шутку" угрожал другим детям", – отмечается в сообщении.

По словам источника, у Тиграна был травматический пистолет, который он не боялся достать на уроке.

facebook.com/policecontrolukraine/ Тигран Енгибарян приносил в школу пистолет и нож

"Самое забавное, что это все происходило в присутствии классного руководителя, которая игнорировала наличие у мальчика оружия. Самостоятельно машину начал водить Тигран еще в 10 классе, о чем вечно хвастался всей школе", – сообщил источник.

Помимо этого, обнародовано видео, которое свидетельствует, что о том, что Енгибарян управлял машиной минимум с октября 2017 года без водительского удостоверения.

Напомним, в Харькове на улице Салтовское шоссе водитель насмерть сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.