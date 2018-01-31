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    "Рваные палатки и воды по колено". Сеть возмутило состояние полигона ВСУ

    (обновлено: )607100
    В социальных сетях активно обсуждают видео, выложенное пользователем Maryna Volodymyrivna Anoshkina в Facebook. В описании она пишет, что на кадрах запечатлены ужасные условия на военном полигоне у поселка Гончаровское в Черниговской области.
    Гончаровский полигон в Черниговской области. Январь-2018
    facebook.com/marynavolodymyrivna

    Внимание! Кадры, появившиеся в сети в ночь на 31 января, содержат нецензурную лексику и доступны по ссылке.

    Когда именно было снято видео, не уточняется.

    "Вот так с хлебом-солью встретили 53-ю механизированную бригаду на Гончаровском полигоне. Я, конечно, понимаю — погода, снег растаял и все такое. (…) Мало того, что они двое суток тряслись по морозу в старом долбаном ПАЗике без обогрева, так тут еще сюрприз! Это не полигон — это Венеция. Рваные палатки и воды по колено", — говорится в сообщении.

    Maryna Volodymyrivna Anoshkina/Facebook, 31 января 2018

    В комментариях к посту офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан заявил, что 53-й бригады в настоящее время на полигоне нет — она находится в Днепропетровской области.

    Комментарии к сообщению Maryna Volodymyrivna Anoshkina

    Видео и фото собрали множество комментариев:

    Oksana Vilchinska: "Какая совесть, когда идет речь о миллиардах? На войну всё списать можно!"

    Sergiy Minyuk: "Это фейк. Там нет бригады".

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    Пресс-центр штаба АТО/Facebook
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    Наталья Редковец: "Позорище!!!! Самим пожить в таких условиях слабо?".

    Sergei Reznihenko: "Зато у нас В.Главнокомандуюший на Мальдивах отдыхает, неужели нельзя поставить какие-то постоянные деревянные хотя-бы конструкции для жилья бойцов в местах постоянных полигонов".

    Nikolajs Picoha: "Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения службы… Ответ Порошенко".

    Андрей Маршал: "Мальдивы? Сейшелы???".

    Богдан Боровский: "Это полигон, и как минимум должна быть доска и брус, чтоб трапы поделать, ну не в болоте коперсаться!"

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