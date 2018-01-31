"Рваные палатки и воды по колено". Сеть возмутило состояние полигона ВСУ

Внимание! Кадры, появившиеся в сети в ночь на 31 января, содержат нецензурную лексику и доступны по ссылке.
Когда именно было снято видео, не уточняется.
"Вот так с хлебом-солью встретили 53-ю механизированную бригаду на Гончаровском полигоне. Я, конечно, понимаю — погода, снег растаял и все такое. (…) Мало того, что они двое суток тряслись по морозу в старом долбаном ПАЗике без обогрева, так тут еще сюрприз! Это не полигон — это Венеция. Рваные палатки и воды по колено", — говорится в сообщении.
В комментариях к посту офицер Генерального штаба ВСУ Анатолий Штефан заявил, что 53-й бригады в настоящее время на полигоне нет — она находится в Днепропетровской области.
Видео и фото собрали множество комментариев:
Oksana Vilchinska: "Какая совесть, когда идет речь о миллиардах? На войну всё списать можно!"
Sergiy Minyuk: "Это фейк. Там нет бригады".
Наталья Редковец: "Позорище!!!! Самим пожить в таких условиях слабо?".
Sergei Reznihenko: "Зато у нас В.Главнокомандуюший на Мальдивах отдыхает, неужели нельзя поставить какие-то постоянные деревянные хотя-бы конструкции для жилья бойцов в местах постоянных полигонов".
Nikolajs Picoha: "Солдат должен стойко переносить все тяготы и лишения службы… Ответ Порошенко".
Андрей Маршал: "Мальдивы? Сейшелы???".
Богдан Боровский: "Это полигон, и как минимум должна быть доска и брус, чтоб трапы поделать, ну не в болоте коперсаться!"