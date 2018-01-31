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    Генштаб ВСУ начал сборы резервистов Сухопутных войск

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    Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди
    Сборы резервистов в Сухопутных войсках ВСУ
    Пресс-служба Вооруженных сил Украины

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. На базе одной из воинских частей в Харьковской области начались сборы резервистов оперативного резерва первой очереди из числа Сухопутных войск ВСУ, сообщает пресс-служба Вооруженных сил.

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    Отмечается, что в сборах принимают участие более 700 военнообязанных, среди них – почти 30 офицеров запаса.

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    "Учебные сборы резервистов проводятся для проверки готовности воинских частей в случае необходимости доукомплектовать боевые подразделения военнообязанными из состава оперативного резерва первой очереди", – говорится в заявлении ВСУ.

    "По результатам подготовки резервисты должны приобрести и восстановить индивидуальные знания, навыки и профессиональную подготовку, полученные в ходе предварительного прохождения военной службы", – добавили в пресс-службе.

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    Напомним, в конце прошлого года Кабинет министров резко увеличил численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре 2017 года.

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