Из зоны АТО в полном составе выведено одно из крупнейших подразделений ВСУ

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Из зоны АТО в Донбассе в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада, ее бойцы в воскресенье, 21 января, уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область.

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На странице общественного движения поддержки военных Закарпатской области уже опубликованы фотографии военнослужащих бригады, которые вернулись в регион. В Закарпатье прибыл также эшелон с техникой и автомобилями 128-й бригады.

Фото Движения по поддержки закарпатских военных Бойцы 128-й горно-пехотной бригады ВСУ и техника подразделения прибыли в Закарпатье

По предварительной информации, бойцы подразделения должны пробыть за пределами АТО в пункте постоянной дислокации около полугода — минимум до июля 2018 года, сообщает издание Mukachevo.net со ссылкой на слова военных.

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Точное место дислокации 128-й бригады в АТО военные не называют, отмечая, что это район Попасной, Зайцева, Горловки, Торецка, то есть Донецкая и Луганская области.

По данным СМИ, отдельная горно-пехотная бригада, известная также как "Закарпатский легион" является одной из крупнейших в Вооруженных силах Украины и дислоцируется по всей Закарпатской области со штабом в Мукачево.

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Ранее воинское подразделение "Грузинский легион" заявило о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины и обвинило командование бригады в некомпетентности, что привело к ранению 11 бойцов во время военной операции 16 декабря 2017 года.

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