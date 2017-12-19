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    Политика

    Украинские и российские наблюдатели выведены с территории ЛНР

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    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей (331)

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    В Донбассе по сути прекратил деятельность Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Российские и украинские наблюдатели выведены с территорий ДНР и ЛНР.
    Ситуация в районе Луганска
    Associated Press Mstyslav Chernov

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Украинские и российские представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе покинули территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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    "Территорию ЛНР покинули российские и украинские представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня", — заявил Марочко.

    Ранее представитель ДНР заявил, что все российские и украинские офицеры из совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня во вторник благополучно пересекли линию соприкосновения в Донбассе.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. По данным ведомства, входящие в состав Центра российские офицеры должны покинуть территорию Украины 19 декабря

    МИД Украины выразил возмущение решением российской стороны выйти из СЦКК. Позднее Генеральный штаб ВСУ заявил, что украинские наблюдатели также будут выведены из Донбасса.

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