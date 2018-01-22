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    Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (369)

    (обновлено: )38411
    Принятый Верховной Радой 18 января спорный закон о реинтеграции Донбасса существенно меняет сложившуюся ситуацию в Донбассе. Россия признается агрессором, также регулируется гуманитарная и социальная ситуация в зоне вооруженного конфликта.
    Закон о реинтеграции Донбасса: ключевые пункты
    РИА Новости Украина

    18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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    Петр Порошенко уже прокомментировал принятие законопроекта. "Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это — ключевой сигнал соответствующего Закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе. Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины".

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    Принятый закон определяет Россию "агрессором", территории ЛДНР — временно оккупированными, расширяет полномочия президента в аспекте применения войск в мирное время.

    Вместо штаба АТО будет создан Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины.

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    В законе заменен термин АТО, теперь военная спецоперация определяется как "меры по обеспечению нацбезопасности и обороны, сдерживания и отпора российской агрессии в Донецкой и Луганской областях".

    Закон также регулирует гуманитарную и социальную ситуацию в зоне АТО. Силовикам разрешат обыскивать жилища, транспорт, предприятия в зоне конфликта.

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    Перемещение товаров на и с территорий ЛДНР разрешено, однако исключительно через контрольные пункты въезда-выезда.

    Порядок въезда-выезда и правила перемещения товаров будет устанавливать Кабинет министров, исполнять — военные, которые подчинены президенту Украины.

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