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    Реинтеграция Донбасса. Бортник о "законе об управлении войной"

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (364)

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    В принятом Верховной Радой законе о реинтеграции Донбасса заложены две большие мины, несколько пакостей и один вынужденный позитив, обрисовал свое видение директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    РИА Новости Украина/Youtube

    По мнению Руслана Бортника, указанный документ — "закон об управлении войной, конфликтом в Донбассе". 

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    "Ни одного положения, которое касалось бы инструментов по реинтеграции Донбасса в состав Украины, в законе нет. Он в принципе не об этом. Очевидно, что не эта цель стояла перед законодателями. А стояла цель управления конфликтом", – сообщил эксперт.

    При этом режим АТО меняется на режим, который не имеет закрепления нигде в законодательстве, кроме этого закона – это "отпор агрессии Российской Федерации". При этом само противостояние, "отпор" никак не регламентируются. 

    Вторая бомба, по мнению Бортника, состоит в том,  что "запущена параллельная модель политической коммуникации в целях урегулирования конфликта, параллельная минской платформа".

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    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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