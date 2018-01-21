Реинтеграция Донбасса. Бортник о "законе об управлении войной"

По мнению Руслана Бортника, указанный документ — "закон об управлении войной, конфликтом в Донбассе".

"Ни одного положения, которое касалось бы инструментов по реинтеграции Донбасса в состав Украины, в законе нет. Он в принципе не об этом. Очевидно, что не эта цель стояла перед законодателями. А стояла цель управления конфликтом", – сообщил эксперт.

При этом режим АТО меняется на режим, который не имеет закрепления нигде в законодательстве, кроме этого закона – это "отпор агрессии Российской Федерации". При этом само противостояние, "отпор" никак не регламентируются.

Вторая бомба, по мнению Бортника, состоит в том, что "запущена параллельная модель политической коммуникации в целях урегулирования конфликта, параллельная минской платформа".

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Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.