Седьмая сессия Рады Украины завершилась: итоги и планы

РИА Новости Украина

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу закрыл седьмую сессию парламента, депутаты продолжат работу 6 февраля. За день до закрытия сессии парламентарии приняли резонансный закон о Донбассе, но так и не рассмотрели в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде, на принятии которого настаивает МВФ.

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Закон о реинтеграции Донбасса хотели принять еще до Нового года, но его рассмотрение несколько раз откладывали. В документе РФ названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Донбасса, что он "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

МИД РФ заявил, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате". По мнению ведомства, документ полностью противоречит минским соглашениям, и "ни о какой "реинтеграции" в нем речи не идет, а напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан".

Опрошенные эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

Депутаты утвердили ряд ключевых реформ, в частности, медицинскую, пенсионную реформу, а также реформу образования, которая существенно ограничивает обучение на языке нацменьшинств. Кроме этого, Рада утвердила госбюджет на текущий год.

"Это была продуктивная работа всех нас, всего зала. Когда в начале года мы обнародовали планы по реформам, много кто не верил, что это возможно, но тем не менее, фактически все запланированные реформы были приняты в этом зале", — сказал Парубий. По его словам, в ходе работы седьмой сессии депутаты приняли 62 закона.

Положительно оценил работу уходящей сессии также лидер крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Считаю 7-ю сессию работы парламента удачной. Это стало возможным благодаря совместной работе президента, кабинета министров и парламента. В течение сентября-октября мы смогли принять сверхважные реформы. Также в течение этой сессии было принято много важных социальных законопроектов, законопроектов, направленных на поддержание нашей армии", — сказал политик.

Согласно утвержденному календарному плану, восьмая сессия Верховной рады Украины восьмого созыва начнет работу 6 февраля и завершит ее 13 июля.

Как ожидается, парламент в ходе новой сессии приступит к рассмотрению законодательства о создании антикоррупционного суда Украины. Принятие этого закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Порошенко законопроект внес на рассмотрение Рады, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта. Евросоюз выступил с критикой в адрес администрации Порошенко, заявив, что законопроект противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Также президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Депутаты также приступят к рассмотрению ряда кадровых вопросов. В Раде планируют уволить главу Нацбанка Велерию Гонтареву и назначить нового руководителя регулятора, президент предлагает кандидатуру ее заместителя Якова Смолия. Депутаты также хотят назначить новый состав ЦИК.

"Весной мы подойдем к завершению избирательной реформы. Думаю, это один из наших амбициозных планов на следующую сессию. Кроме того, главными будут вопросы, которые касаются национальной безопасности и обороны. Мы также должны принять ряд законопроектов, которые касаются имплементации соглашения об ассоциации с ЕС", — сказал глава парламента Парубий.

По мнению лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, на следующей сессии парламент должен заслушать отчет правительства и принять ряд социальных законопроектов, направленных на поддержку людей.

"Прежде всего, мы должны заслушать правительство, чтобы оно представило программу восстановления экономики. Если такой программы нет, то правительство должно уйти в отставку. Также в сегодняшней ситуации мы должны поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается – переселенцев, инвалидов, ветеранов. Социальные законопроекты есть, в том числе и авторства нашей фракции, и мы должны провести их через парламент", — сказал политик.