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    Седьмая сессия Рады Украины завершилась: итоги и планы

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    Парламент в ходе новой сессии приступит к рассмотрению законодательства о создании антикоррупционного суда Украины. Принятие этого закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в пятницу закрыл седьмую сессию парламента, депутаты продолжат работу 6 февраля. За день до закрытия сессии парламентарии приняли резонансный закон о Донбассе, но так и не рассмотрели в первом чтении законопроект об антикоррупционном суде, на принятии которого настаивает МВФ.

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    Закон о реинтеграции Донбасса хотели принять еще до Нового года, но его рассмотрение несколько раз откладывали. В документе РФ названа "страной-агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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    Президент Украины Петр Порошенко назвал принятый закон сигналом для Донбасса, что он "неотъемлемая часть" Украины. В то же время представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным.

    МИД РФ заявил, что законом о реинтеграции Донбасса Украина хоронит минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате". По мнению ведомства, документ полностью противоречит минским соглашениям, и "ни о какой "реинтеграции" в нем речи не идет, а напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан".

    Опрошенные эксперты считают, что этот документ не поможет вернуть регион под контроль Киева и может спровоцировать эскалацию конфликта.

    Депутаты утвердили ряд ключевых реформ, в частности, медицинскую, пенсионную реформу, а также реформу образования, которая существенно ограничивает обучение на языке нацменьшинств. Кроме этого, Рада утвердила госбюджет на текущий год.

    "Это была продуктивная работа всех нас, всего зала. Когда в начале года мы обнародовали планы по реформам, много кто не верил, что это возможно, но тем не менее, фактически все запланированные реформы были приняты в этом зале", — сказал Парубий. По его словам, в ходе работы седьмой сессии депутаты приняли 62 закона.

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    Положительно оценил работу уходящей сессии также лидер крупнейшей в Раде фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

    "Считаю 7-ю сессию работы парламента удачной. Это стало возможным благодаря совместной работе президента, кабинета министров и парламента. В течение сентября-октября мы смогли принять сверхважные реформы. Также в течение этой сессии было принято много важных социальных законопроектов, законопроектов, направленных на поддержание нашей армии", — сказал политик.

    Согласно утвержденному календарному плану, восьмая сессия Верховной рады Украины восьмого созыва начнет работу 6 февраля и завершит ее 13 июля.

    Как ожидается, парламент в ходе новой сессии приступит к рассмотрению законодательства о создании антикоррупционного суда Украины. Принятие этого закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Порошенко законопроект внес на рассмотрение Рады, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта. Евросоюз выступил с критикой в адрес администрации Порошенко, заявив, что законопроект противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Также президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

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    Депутаты также приступят к рассмотрению ряда кадровых вопросов. В Раде планируют уволить главу Нацбанка Велерию Гонтареву и назначить нового руководителя регулятора, президент предлагает кандидатуру ее заместителя Якова Смолия. Депутаты также хотят назначить новый состав ЦИК.

    "Весной мы подойдем к завершению избирательной реформы. Думаю, это один из наших амбициозных планов на следующую сессию. Кроме того, главными будут вопросы, которые касаются национальной безопасности и обороны. Мы также должны принять ряд законопроектов, которые касаются имплементации соглашения об ассоциации с ЕС", — сказал глава парламента Парубий.

    По мнению лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, на следующей сессии парламент должен заслушать отчет правительства и принять ряд социальных законопроектов, направленных на поддержку людей.

    "Прежде всего, мы должны заслушать правительство, чтобы оно представило программу восстановления экономики. Если такой программы нет, то правительство должно уйти в отставку. Также в сегодняшней ситуации мы должны поддержать тех, кто больше всего в этом нуждается – переселенцев, инвалидов, ветеранов. Социальные законопроекты есть, в том числе и авторства нашей фракции, и мы должны провести их через парламент", — сказал политик.

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