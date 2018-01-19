В Запорожской области грабители отрывали пенсионерам пальцы ради 1400 гривен

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Каменско-Днепровском районе Запорожской области задержаны грабители, которые пытали пенсионеров, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, шокирующее преступление было совершено 14 января в одном из поселков. Двое грабителей издевались над пенсионерами, пытали их, а потом убили мужчину ради 1400 гривен.

В ночь с 15 на 16 января в частном доме нашли труп 79-летнего владельца. Его 77-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу — сейчас она в коме.

Уже установлено, что преступники проникли в дом с целью ограбления, заранее отравив собаку. Они долго издевались над пенсионерами, ломали и отрывали фаланги пальцев рук. Украсть же им удалось в итоге 1400 гривен.

Почти трое суток искалеченная и связанная женщина находилась с трупом замученного мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.