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    В Запорожской области грабители отрывали пенсионерам пальцы ради 1400 гривен

    (обновлено: )39316
    После длительных пыток житель Каменско-Днепровского района погиб, а его жена пролежала искалеченной более двух суток возле трупа мужа. Полиция задержала преступников.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В Каменско-Днепровском районе Запорожской области задержаны грабители, которые пытали пенсионеров, сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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    По его словам, шокирующее преступление было совершено 14 января в одном из поселков. Двое грабителей издевались над пенсионерами, пытали их, а потом убили мужчину ради 1400 гривен.

    В ночь с 15 на 16 января в частном доме нашли труп 79-летнего владельца. Его 77-летнюю жену в тяжелом состоянии доставили в больницу — сейчас она в коме.

    Уже установлено, что преступники проникли в дом с целью ограбления, заранее отравив собаку. Они долго издевались над пенсионерами, ломали и отрывали фаланги пальцев рук. Украсть же им удалось в итоге 1400 гривен.

    Почти трое суток искалеченная и связанная женщина находилась с трупом замученного мужа в доме, не в состоянии вызвать помощь.

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