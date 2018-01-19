Закон по Донбассу: депутаты сами не понимают, что приняли — юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Парламент одобрил закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Его принятие поддержали 280 голосов парламентариев.

Так, в законе неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей признаются частями территории Украины, которые контролируют вооруженные формирования и оккупационная администрация.

Согласно закону, Украина признает только два документа, которые выдаются на оккупированной территории: свидетельства о рождении и смерти. Кроме того, за гражданами Украины сохраняется право собственности на оккупированных территориях.

Подчеркнем, что несколько поправок к законопроекту принимались с голоса в последние минуты, а окончательный текст документа пока никто не видел. Украинские власти надеются, что принятие закона о Донбассе усилит позиции Украины в международных судах.

Понимают ли сами парламентарии, за что проголосовали, и укрепит ли этот закон позиции Украины в международных судах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

Голос Столицы Геннадий Друзенко

(текст публикуется на языке оригинала)

Позиція української влади наступна: законопроект про Донбас посилить позицію України в міжнародних судах. Це так?

— Не певен. Насправді міжнародні суди апелюють до фактів, а не до законів, які ухвалила держава. Тому, я думаю, насамперед вона нарешті легалізує застосування ЗСУ в проведенні так званої АТО. Тут, дійсно, є величезний крок вперед.

Чи можуть головні положення бути використані на міжнародній арені?

— Насамперед ви правильно сказали, що ніхто не бачив остаточного тексту законопроекту. Ми можемо посилатись хіба що на коментарі політиків. Боюсь, що поки не відпрацює редакційна комісія, навіть політики до кінця не уявляють, що ж вони ухвалили.

Ми знаємо кілька позицій. Є окупаційні адміністрації РФ на території Донецької, Луганської області, є ще кілька визначень, до яких виникають питання.

— Власне кажучи, оскільки ми суверенна країна, ми у своєму законодавстві можемо називати речі так, як заманеться законодавству. Я думаю, що все ж таки цей законопроект насамперед буде використаний усередині країни для приведення юридичної бази у відповідність до реального становища. Як я вже казав, давно було під питанням застосування ЗСУ в межах АТО. Але, повторюсь, для міжнародних судів мають значення міжнародні документи, які ухвалені. Вони не посилаються на національний закон.

Чи може Росія через цей законопроект позиватись до України?

— Як юрист я звик мати справу з документами. З того, що ми чули, з того, що ми бачили в підготовчих документах, я не бачу для РФ можливості якось зачепитись і позиватись до України в міжнародних юрисдикційних інстанціях. Щодо переліку тих міжнародних актів, насправді це трошки ганьба з боку України, оскільки агресія Росії визнана резолюцією парламентської асамблеї Ради Європи, європейського парламенту, вона звучала, якщо я не помиляюсь, навіть на рівні ООН. І тільки зараз ми нарешті набрались сміливості чи там політичної мужності і закріпили це в національному законодавстві. Тому, повторююсь, закон насамперед – це правовий інструмент, який працює для внутрішнього врегулювання. Тому якщо буде міжнародна складова і міжнародні наслідки, вони точно не будуть головними. Насправді, по-перше, визначиться на рівні законодавства торгівля з ОРДЛО. По-друге, як я сказав, буде застосування збройних сил. По-третє, СБУ нарешті займеться тим, чим вона має займатись, антитерористичний центр не керуватиме, умовно кажучи, артилерією і важкою артилерією.

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Наскільки зрозуміло із заяв спікерів, мова не йде про торгівлю повноцінну, а про обіг товарів, які визначаються постановою Кабміну, а ті товари попадають під категорію побутового вжитку.

— Я і кажу, насправді побутовий вжиток – це те, що ви можете перенести, умовно, з собою у кравчучці чи перевезти з собою у машині, тобто, йдеться про те, що закон фактично ставить крапку в суперечці про торгівлю промисловими товарами, коли фури, вагони йшли туди-сюди. Зрозуміло, що коли ми не забороняємо перехід цього закону, то люди мають право переносити з собою через будь-який державний кордон ті речі, які їм потрібні. Умовно кажучи, ви їдете в Європу, ніхто не буде забороняти привезти дві чи три валізи з собою. Інша справа, якщо ви хочете перевезти фуру, то тоді виникають митні формальності. А в даному випадку, оскільки це окупована територія, то з нею заборонена торгівля. І головне, що перекладається відповідальність за утримання людей на цих територіях, інфраструктури на окупаційну владу. Тут ми можемо апелювати до міжнародного права, оскільки, якщо території є окупованими, то окупант або окупаційна влада несе всі зобов’язання, починаючи від базових прав людини, закінчуючи підтриманням інфраструктури.

Але це треба довести?

— Я думаю, що, власне кажучи, ми йшли не попереду паровоза, а навздогін йому. Тобто, слова "агресія" були зафіксовані в низці міжнародних актів, включаючи розслідування прокурора міжнародного кримінального суду, в резолюціях Європейського парламенту і парламентської асамблеї. Ми нарешті всередині країни привели закон у відповідність до реалій і до вимог міжнародного права. Знову ж таки, ми не бачили остаточний текст. Що насторожує, так це збільшення повноважень військових і президента не тільки на території, яка сьогодні визначена як територія проведення АТО, а на всій території України. Фактично, через рік і півтора місяці будуть президентські вибори, дуже хочеться вірити, що президент і депутати піклувалися про безпеку непідконтрольних територій, а не про неправові і нечесні механізми залишення у влади в 2019. Хочеться подивитись остаточний документ, щоб аргументувати з юридичною точністю.

К слову, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский высказал мнение, что в законе о реинтеграции Донбасса важно то, чего там нет.

По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, законопроект наделяет Петра Порошенко дополнительными полномочиями, и то, как он ими распорядится, вызывает опасения.