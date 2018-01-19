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    Политика

    Верховная Рада закрывается до февраля

    (обновлено: )6401
    На следующей неделе с 22 по 26 января народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля - с избирателями.
    Верховная Рада. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада в пятницу, 19 января, закрыла седьмую сессию восьмого созыва парламента, заявил спикер Рады Андрей Парубий.

    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Видео
    facebook.com/UNIAN.net
    Рада рассматривает проект о реинтеграции Донбасса. Полная версия

    "Мы завершаем седьмую сессию восьмого созыва Верховной Рады", — сказал он.

    По его словам, за эту сессию парламент принял 62 закона и 16 постановлений.

    После чего в зале прозвучал государственный гимн.

    На следующей неделе с 22 по 26 января народные депутаты должны работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а с 29 января по 2 февраля — с избирателями.

    Восьмая сессия откроется 6 февраля, а 5 февраля соберется согласительный совет руководителей фракций, групп и комитетов парламента.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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