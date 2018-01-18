Перед увольнением с поста от Гонтаревой требуют отчет в Раде

REUTERS Valentyn Ogirenko Голосуй, не голосуй - все равно... Новый глава НБУ: претенденты и Порошенко Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко требует отчета Валерии Гонтаревой перед ее увольнением с поста главы Национального банка.

В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, соответствующее постановление он подал в парламент.

"Президент Порошенко предложил Якова Смолия на главу Нацбанка. Это та же Гонтарева, только в штанах. Порошенко также предлагает освободить Гонтареву без отчета. Мы против и требуем, чтобы она пришла в Раду для отчета перед украинцами", — написал в Facebook Ляшко, который постоянно критиковал работу Гонтаревой.

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Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.