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    Перед увольнением с поста от Гонтаревой требуют отчет в Раде

    (обновлено: )30460
    Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко назвал предложенного президентом Украины Якова Смолия "Гонтаревой в штанах" и потребовал от чиновницы отчитаться в Раде.
    Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде 5 февраля 2016 года
    УНИАН

    Глава НБУ Валерия Гонтарева и первый заместитель губернатора Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Голосуй, не голосуй - все равно... Новый глава НБУ: претенденты и Порошенко
    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко требует отчета Валерии Гонтаревой перед ее увольнением с поста главы Национального банка.

    В четверг президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной Раде уволить Гонтареву с поста главы Нацбанка и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия, соответствующее постановление он подал в парламент.

    "Президент Порошенко предложил Якова Смолия на главу Нацбанка. Это та же Гонтарева, только в штанах. Порошенко также предлагает освободить Гонтареву без отчета. Мы против и требуем, чтобы она пришла в Раду для отчета перед украинцами", — написал в Facebook Ляшко, который постоянно критиковал работу Гонтаревой.

    Скриншот сообщения

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    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.

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