Рада отказалась рассматривать законопроекты об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Парламент Украины отказался рассматривать законопроекты о создании Антикоррупционного суда, включение этого вопроса в повестку дня текущей сессии Рады поддержали 204 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей Антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании Антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта. Вероятнее всего, теперь Рада сможет приступить к рассмотрению этих документов на следующей сессии, которая начнет работу 6 февраля. В пятницу состоится закрытие текущей сессии.

Евросоюз в четверг официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Напомним, ранее МВФ уведомил власти Украины, что считает неприемлемым принятие законопроекта о создании антикоррупционного суда в редакции, предложенной президентом страны Петром Порошенко, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.