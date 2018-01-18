Луценко сообщила, когда Рада рассмотрит проект об Антикоррупционном суде

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко рассчитывает, что парламент рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде на следующей сессии, которая начнется 6 февраля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект о создании Высшего Антикоррупционного суда, заявив, что в документе учтены ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ. Депутаты зарегистрировали еще четыре альтернативных законопроекта. Парламент в четверг отказался рассматривать законопроекты о создании антикоррупционного суда.

"Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса… Конечно, будут учтены рекомендации Венецианской комиссии, МВФ. Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон об антикоррупционном суде будет принят", — написала Луценко на своей странице в Facebook в четверг.

Она не исключила, что для работы над документом будет создана рабочая группа. Луценко добавила, что по оптимистичным прогнозам антикоррупционный суд может заработать через полгода.

Евросоюз в четверг официально выступил с критикой в адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике со стороны Всемирного банка и МВФ.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард выразила обеспокоенность конфликтом антикоррупционных органов в Украине и призвала власти обеспечить независимость этих структур. Она также призвала власти Украины поскорее принять закон о независимом Антикоррупционном суде.