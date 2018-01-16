Тренд дня: "без Антикоррупционного суда - с Порошенко будут трясти оффшоры"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине не утихают споры по поводу создания Антикоррупционного суда. Ранее в парламент был внесен президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Глава государства Петр Порошенко, в частности, заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. Документ предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Отметим, принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Вместе с тем на днях появилась информация, что МВФ считает неприемлемым принятие этого законопроекта, так как документ содержит положения, которые нарушают обязательства Киева перед международными партнерами.

"Создание и запуск Антикоррупционного суда — ключевая задача в украинской антикоррупционной повестке дня… Однако в текущем виде мы не будем готовы поддержать закон об антикоррупционном суде. МВФ готов помочь Администрации президента пересмотреть закон, чтобы привести его в соответствие с обязательствами украинской власти и рекомендациями Венецианской комиссии", — цитирует "Европейская правда" текст письма МВФ высшим должностным лицам государства, копия которого попала в распоряжение издания.

В АП на такое заявление МВФ ответили односложно — законопроект об Антикоррупционном суде разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, президент пытается затормозить создание необходимого в Украине суда.

"МВФ раскритиковал проект закона об антикоррупционном суде, который Порошенко внес в Раду. На самом деле мы видим, что Банковая продолжает максимально оттягивать создание антикоррупционного суда. Который Порошенко боится так же, как и подконтрольное американцам НАБУ", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, в команде главы государства уже готовы к тому, что новых траншей от Международного валютного фонда до проведения выборов в Украине в 2019 году может и не быть.

"Вопрос теперь в том, как сильно Антикоррупционный суд нужен Госдепу в качестве механизма давления на Порошенко. Или оно могут, в случае необходимости, просто потрясти его оффшоры", — подытожил аналитик.

Дмитрий Корнейчук Пост Дмитрия Корнейчука

Юрист Андрей Портнов в свою очередь отметил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде Основному закону Украины не соответствует, а Венецианская комиссия не давала по нему рекомендаций.

"Администрация президента отреагировала на критику МВФ заявлением о том, что президентский законопроект об антикоррупционном суде соответствует Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии. Чтоб долго не писать — Конституции не соответствует, Венецианская комиссия рекомендаций по нему не давала и в европейских стандартах нигде не написано, что можно создавать суд, имея в частной собственности Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и Генеральную прокуратуру", — уточнил Портнов.

Андрей Портнов Пост Андрея Портнова

Финансовый аналитик Сергей Фурса акцентировал, что письмо от МВФ обидело очень многих власть имущих в Украине.

"Как оказалось, украинские небожители очень обидчивые. Они обижаются по поводу газетных заметок, что уж говорить о том, что происходит в их голове, когда им, небожителям, начинают писать недостойные их уровня клерки. Как они сами считают. Тем более, когда миллиардерам и миллионерам пишут бюрократические крысы, у которых даже Бентли нет. И эта обида породила два тезиса для массового потребления. Потому что верхам очень надо, чтобы их чувства разделил и простой народ. И тоже обиделся. И вошел в их положение. Первый тезис – это то, что в самой бедной и самой коррумпированной стране Европы коррупция не является проблемой. Второй тезис – это то, что зачем нам этот МВФ и его указы", — разъяснил Фурса.

Сергей Фурса Пост Сергея Фурсы

По его мнению, если Украина выйдет из программы МВФ, то западные инвесторы прекратят вкладывать средства в страну.

"Во-первых для нас сразу закроются внешние рынки привлечения долга. Как рынок, так и институциональные инвесторы. Останутся только китайцы. Которые мудры и захотят взять нас еще дешевле, а значит спешить не будут. И на первых порах мы будем выдавливать из себя последнее, улыбаясь и помахивая рукой электорату из телевизоров. Но инвестиций не будет", - отметил экономист, добавив, что экономический рост начнет заканчиваться, а резервы — таять.

"Дотянем ли мы так до выборов президента? Вполне возможно. Хватит ли ресурсов дальше? Нет. Потому что по долгам придется платить. Потому что новых денег не будет. И потому что без контроля МВФ экономическая политика снов навернётся к традиционному украинскому "поддержке национального производителя". Как результат – откат всех реформ которые уже были, эмиссия гривны, популизм", — спрогнозировал Фурса.

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Эксперт напомнил, что резервы НБУ без средств МВФ критично малы, а дефицит бюджета покрыть не удастся.

"О входе новых денег мечтать не придется. Первое что прореагирует – это курс валют. Потом будет сокращение расходов бюджета. Или, если его не будет, то инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривны приведет к резкой стоимости импортных товаров. В том числе стоимости газа. И тогда опять надо будет либо резко повышать тарифы (но нет, у нас же популизм, нельзя) либо наращивать дефицит бюджета. А это приведет к еще большей девальвации. И все это будет происходить на фоне политической турбулентности новых выборов, когда и так многие люди бегут запасаться долларами", — подытожил Фурса.

Сергей Фурса Пост Сергея Фурсы3

По мнению экс-министра юстиции Елены Лукаш, МВФ ясно и твердо написал, как нужно создавать Антикоррупционный суд, если нужны деньги Фонда и поддержка Запада.

"Хотят не много. Хотят всё. Судей, по сути, отберет и допустит к работе исключительно общественный совет международных экспертов. Суд будет безоговорочно обслуживать НАБУ и САП в рамках их юрисдикций. Всё понятно Могли бы написать проще: “Копай, Piotr, себе могилу. Большая честь тебе оказана. Своя, персональная Гаага, будет у тебя и окружения. Самостоятельно можешь выбрать только цвет стен и дороги в казенный дом", — прокомментировала Лукаш.

В этом контексте Лукаш считает, что "братская могила должна быть вырыта немедленно".

"Иначе будет больно. И ковровое бомбометание по блоку панамских патриотов от зарубежных СМИ это только подтверждает. Коротким оказался поводок, сильным кнут и узкой клетка. Не вижу поля для манёвра, но с интересом, перечитывая о крепостном праве, буду наблюдать за развитием сюжета", - подытожила экс-министр.

Елена Лукаш Пост Елены Лукаш

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец на фоне разгоревшихся вокруг законопроекта прений сыронизировал, как после создания Антикоррупционнного суда нужно будет обращаться в остальные суды.

"А после создания Антикоррупционного суда в другие суды нужно обращаться уважаемый не антикоррупционный суд или уважаемый коррупционный суд?" — задался вопросом Кравец.