Порошенко планирует встретиться с главой МВФ в Давосе - СМИ

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой МВФ Кристин Лагард в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 23 по 26 января в швейцарском Давосе.

"В рамках форума в Давосе планируется встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в МВФ надеялись, что до этой встречи на Украине будет назначен новый глава Национального банка. "При подготовке встречи в МВФ отмечали, что на момент ее проведения в Украине нужно решить вопрос о назначении нового главы НБУ", — добавил источник агентства.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.