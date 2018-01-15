наверх
15.01.201822:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко планирует встретиться с главой МВФ в Давосе - СМИ

    (обновлено: )15403
    Сообщается, что глава украинского государства в рамках Всемирного экономического форума в Давосе планируется встретится с Лагард.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с главой МВФ Кристин Лагард в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в банковских кругах.

    Александр Крамаренко
    redactor.in.ua
    Крамаренко: транш и долг МВФ - соотношение не на пользу Украины

    Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 23 по 26 января в швейцарском Давосе.

    "В рамках форума в Давосе планируется встреча Петра Порошенко и Кристин Лагард", — говорится в сообщении.

    Как отмечается в сообщении, в МВФ надеялись, что до этой встречи на Украине будет назначен новый глава Национального банка. "При подготовке встречи в МВФ отмечали, что на момент ее проведения в Украине нужно решить вопрос о назначении нового главы НБУ", — добавил источник агентства.

    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы банка исполняет первый зампредседателя регулятора Яков Смолий. Согласно процедуре, Верховная Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко сообщила, что Порошенко до конца сентября внесет в Раду кандидатуру нового главы НБУ, однако до сих пор этого сделано не было.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и гривны, изъятые в конвертационном центре
    Курс гривны летит в пропасть
    Корь
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    Ярослав Павловский
    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты