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США ведут традиционную для себя "двойную бухгалтерию" по ситуации в Украине – сначала говорят одно, а потом – совершенно иное. А для президента Порошенко перед выборами важно показать, что у него есть связи с западными элитами – отсюда громкая поездка в Давос.