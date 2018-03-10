Была иллюзия, что на инерционной волне поддержки Украины, которая была с 2014 года, можно опять получить какое-то финансирование, получить какую-то символическую поддержку. Но этого не произошло, указывают эксперты.
США ведут традиционную для себя "двойную бухгалтерию" по ситуации в Украине – сначала говорят одно, а потом – совершенно иное. А для президента Порошенко перед выборами важно показать, что у него есть связи с западными элитами – отсюда громкая поездка в Давос.
Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
Президент Украины Петр Порошенко прибыл во вторник в Давос, где, по его словам, у него запланировано "более 25 встреч" в рамках Всемирного экономического форума. Тем временем Киев второй день утопает в тумане и гари.
Порошенко сообщил, что "поздравил украинцев в Швейцарии с Днем соборности", "благодарен диаспоре за активное участие в помощи украинской армии, за волонтерское движение, которое действует в этой стране".
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден провели встречу во швейцарском Давосе. Они обсудили активизацию военно-технического сотрудничества и скоординировали действия по вопросам "подготовки модальностей выборов".
Президент Украины, выступая на Всемирном экономическом форуме, в доказательство своих слов продемонстрировал присутствующим часть автобуса, который был обстрелян под Волновахой и в котором погибли 13 человек.
Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что никто из украинских властей не припускает никаких торгов относительно территориальной целосности Украины. Об этом он сказал на организованном бизнесменом Виктором Пинчуком "Украинском завтраке" в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).
Швейцария до конца января 2017 года предоставит Украине $100 млн финансовой помощи. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.
Украина рассчитывает, что следующий транш МВФ будет произведен в феврале, заявил президент Петр Порошенко по итогам встречи с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард в Давосе "на полях" экономического форума.
Президент Украины, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, продемонстрировал фрагмент обстрелянного под Волновахой Донецкой области автобуса. Подробнее о выступлении главы государства смотрите в видео.