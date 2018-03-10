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    Давос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 179
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    Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе. Украинский завтрак
    Давосский финиш Порошенко
    18:33 02.02.2018
    5435Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Была иллюзия, что на инерционной волне поддержки Украины, которая была с 2014 года, можно опять получить какое-то финансирование, получить какую-то символическую поддержку. Но этого не произошло, указывают эксперты.
    Президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018. ЕС без США и не туда и не сюда
    10:50 31.01.2018
    293Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    На форуме Трамп постарался подчеркнуть, что США не закрывается в себе, хотя и ориентируется на собственные национальные интересы, считает политический консультант Андрей Вальчишин.
    Президент США Дональд Трамп
    Бедный Трамп. Поди разбери, где Руанда, где Украина - Павлив
    09:39 30.01.2018
    3065Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, для президента США Дональда Трампа Руанда выглядит более европейской и демократичной, чем Украина.
    Владимир Панченко
    Слова Меркель о кончине ЕС и реакция Трампа. Экспертная оценка
    15:35 29.01.2018
    1788Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    По словам Владимира Панченко, еще одна из тем Давоса - проблема, что глобальная экономика растет, но в мире - миллиарды людей, которые ничего от этого не получают.
    Украинский завтрак в Давосе. Выступление Петра Порошенко
    Тренд дня, Порошенко после Давоса: "миллиардер, ставший для мира лузером"
    13:13 29.01.2018
    17356Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Политологи и аналитики отреагировали на то, что президент США Дональд Трамп в ходе экономического форума в Давосе не встретился с украинским коллегой Петром Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Хроника 26 января: Сейм запретил "бандеровскую идеологию", Порошенко доволен Давосом
    11:07 27.01.2018
    1214Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Президент Порошенко подвел итоги работы украинской делегации в Давовсе, назвав ее успешной. В это время польский Сейм запретил "бандеровскую идеологию".
    Алексей Якубин
    Спасая свой рейтинг, Порошенко сдаст все МВФ - политолог
    10:05 27.01.2018
    3937Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украина получит транш от МВФ, как обещает президент, однако его цена будет слишком высока для народа. Об этом заявляет политолог Алексей Якубин.
    Юлия Порошенко
    Agrohub в Давосе: есть ли перспективы у Юлии Порошенко?
    09:37 27.01.2018
    17006Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Agrohub, прошедший в швейцарском Давосе, привлек внимание мировых игроков к Украине и рассказал о возможностях украинского агробизнеса.
    Президент США в Давосе встретился с президентом Руанды
    Трамп в Давосе встретился с президентом Руанды, а с Порошенко - не успел
    03:53 27.01.2018
    2646Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Незадолго до форму в швейцарском Давосе МИД Украины заявил о высокой вероятности встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа на полях ВЭФ. Однако встречи не произошло.
    Встреча Петра Порошенко и Рекса Тиллерсона в Давосе
    Порошенко и Тиллерсон договорились о Комиссии стратегического партнерства
    02:57 27.01.2018
    196Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    По словам президента Украины, в марте исполнится десять лет с момента основания Комиссии стратегического партнерства, заседания которой давно не проводились.
    Порошенко в Давосе кокетничал, говоря о грядущих выборах — Якубин. Видео
    Порошенко в Давосе кокетничал, говоря о грядущих выборах - политолог 
    00:02 27.01.2018
    894Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин заявил, что для Петра Порошенко Давос был очень важен - президенту было важно показать, что у него есть связь с Западом, с западными элитами.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко подвел итоги поездки в Давос: все было очень хорошо
    20:04 26.01.2018
    509Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    По мнению президента, сам факт того, что украинская сторона ускорила приезд экспертов по разработке совместных и согласованных решений, является чрезвычайно положительным.
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    Фото дня. Улыбки и рукопожатия на встрече Порошенко с Тиллерсоном
    20:01 26.01.2018
    757Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Президент Украины Петр Порошенко провел в Давосе встречу с Рексом Тиллерсоном, в ходе которой, в частности, поблагодарил американского госсекретаря Рекса Тиллерсона за новые санкции США против России.
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели
    19:56 26.01.2018
    2539
    США ведут традиционную для себя "двойную бухгалтерию" по ситуации в Украине – сначала говорят одно, а потом – совершенно иное. А для президента Порошенко перед выборами важно показать, что у него есть связи с западными элитами – отсюда громкая поездка в Давос.
    Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров. Видео
    Порошенко - Тиллерсон: брифинг президента по итогам переговоров 
    19:27 26.01.2018
    444Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Рексом Тиллерсоном в Давосе. Он заявил, что договорился с госсекретарем США о новых этапах сотрудничества в оборонной сфере.
    Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон в Давосе
    Миротворцы в Донбассе. Порошенко провел переговоры с Тиллерсоном
    18:09 26.01.2018
    664Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Петр Порошенко обсудил вопрос миротворческой миссии ООН в Донбассе в 2018 году с Рексом Тиллерсоном в Давосе. Стороны также затронули поставки вооружения Украине.
    Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех. Видео
    Порошенко в Давосе: Россия развернула войну против нас всех 
    15:53 26.01.2018
    1065Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Президент Украины Петр Порошенко принимает участие в интерактивной сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?". Видео выложено на его странице в Facebook.
    Речь Дональда Трампа в Давосе. Видео
    Давос-2018. Речь Дональда Трампа 
    15:37 26.01.2018
    2729Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Президент США Дональд Трамп выступил на международном экономическом форуме в Давосе. В частности, он завил, что Вашингтон - за справедливую систему мировой торговли, чтобы одни страны не наживались за счет других.
    Носки Джастина Трюдо во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Уточки и горох. Премьер Канады показал в Давосе уморительные носки
    14:45 26.01.2018
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    В первый день мероприятия фотографы запечатлели премьера в голубых носках в горошек. На следующий день носки Трюдо оказались еще более веселыми - с желтыми утятами.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ
    14:28 26.01.2018
    1713Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Ради очередного транша МВФ президент Порошенко согласился выполнить все условия Фонда, среди которых не только вопрос Антикоррупционного суда, но и подорожание газа – пишут СМИ.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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