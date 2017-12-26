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    Скаршевский: кредитов от МВФ нам до 2020 года не видать

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (508)

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    Остаток средств по действующей программе с МВФ - еще 8,5 миллиардов долларов, а правительству Украины уже захотелось новой программы, отмечает экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Украина ожидает приезда миссии Международного валютного фонда в конце января 2018 года. В Нацбанке надеются, что в следующем году, вероятнее всего во втором квартале, МВФ выделит Украине два транша, а это около 3-3,5 млрд долларов.

    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Facebook Андрея Новака
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    В то же время официальный представитель МВФ Уильям Мюррей сообщил в Вашингтоне, что приезд миссии фонда пока не планируется, этого вопроса нет в повестке дня, поскольку Киеву еще нужно выполнить требования программы расширенного финансирования.

    "У нас пока не запланировано прибытие миссии. Мы с Украиной еще должны решить ряд вопросов для завершения очередного пересмотра программы", — заявил Мюррей.

    Новую программу сотрудничества с МВФ на своей странице в Facebook проанализировал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

    "На днях Нацбанк, а еще ранее Владимир Гройсман, заявил о необходимости новой программы с МВФ.Остаток средств по действующей программе с МВФ составляет еще $8,5 млрд, а им уже захотелось новой программы", — пишет экономист.

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    Он выделил 3 основных пункта:

    "1) Правительство не намерено выполнять обязательства перед МВФ в полном объеме, поэтому рассчитывает в 2018 году только на $3,4 млрд, вместо оставшихся $8,5 млрд;

    2) При открытии новой программы МВФ всегда выдает аванс под обещания (как показывает практика — невыполнимые);

    3) Новая программа будет только после президентских выборов 2019 года, возможно даже после парламентских", — перечислил Скаршевский.

    Facebook Виктора Скаршевского
    Скриншот с сайта Facebook

    Поэтому, делает вывод он, сотрудничество с МВФ может зависнуть до 2020 года.

    "Кстати, это не обязательно плохо", — подчеркнул эксперт.

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