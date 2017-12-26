Украина-2018, прогноз: стагнация, девальвация, дефолт

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Казалось бы, уходящий год был для Украины в экономическом плане достаточно щадящим, по итогам рост ВВП составит более 2%. Однако этого далеко недостаточно, и если все текущие неблагоприятные тенденции внутри и вне страны сохранятся, уже в скором времени украинская экономика "схлопнется". Произойти это может как раз перед выборами, предупреждают эксперты.

Почему растет зарплата

Показатели уходящего года выглядят неплохо: курс стабильный экономика растет, и даже инфляция (14%) этому помогает, отметил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной группы "Капитал" Эрик Найман, выступая на заседании "круглого стола", организованного Международным Фондом Блейзера.

По его словам, в 2017 году средняя зарплата "в долларе" выросла на 35-40%, «реальный рост доходов населения в этом году есть как факт".

Аналитик отметил, что это — "конечно, негатив для некоторых политических сил, которые пытаются изменить ландшафт, поднять Майдан-3, например — а народ не поднимается, Киев не поднимается… а вдруг хуже будет?".

Найман добавил: "Вот эта иллюзия, что все классно, она присутствует сегодня и у власти, и у людей".

Почему это иллюзия? По словам эксперта, экономический рост в 2017 году не является следствием каких-то осознанных решений. А рост заработной платы продолжится и в 2018-м году, но это следствие… демографических проблем и безвиза.

"Нас выдавливают"

Депопуляция — это факт, подчеркнул Найман. По его словам, каждый год сейчас уходит с рынка рабочей силы до 150 тысяч человек, а будет уходить 200-250 тысяч человек в течение ближайших пяти лет.

"То есть, еще миллион человек не выйдет на работу, это без учета тех, кто уедет из Украины", — сказал эксперт.

По этой причине ощущается нехватка рабочих рук: «нет проблемы найти работу, в Украине сейчас проблема найти людей». Уезжают инженеры, уезжают бухгалтеры, уезжают строительные рабочие — целыми бригадами. Теперь специалистов приходится заманивать, и "бизнес вынужден переплачивать".

Бизнес испытывает также возросшую налоговую нагрузку, налогов сейчас платят на 20% больше, чем год назад.

"Нас выдавливают. Бизнес выдавливают и нормальных людей выдавливают", — констатировал Найман.

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера, президент Гарвардского Клуба Украины Олег Устенко отметил в связи с этим, что рост зарплат в Украине наблюдается, прежде всего, все-таки в госсекторе, особенно в силовом блоке: складывается впечатление, что «покупают лояльность», а это значит, что существуют серьезные политические риски.

"Покупают даже биткоин"

Что ждет Украину в 2018 году? Найман сделал такой прогноз: первое полугодие следующего года будет хорошим, а второе полугодие — тревожным.

Он пояснил: сейчас Украине здорово помогают два мировых тренда. Во-первых, это хорошие цены на сырье (а украинская экономика — сырьевая), и, во-вторых — «в мире так много денег, что неразборчивые инвесторы… покупают все, даже биткоин".

"А уж что говорить про Украину, которая достаточно богатая, здесь много хороших активов", - отметил аналитик, добавив, что вот "на этих двух китах (цены на сырье и свободные деньги — Ред.) и держится иллюзия благополучия".

Доллар по 30. "Цунами приближается неотвратимо"

Что касается сырьевого рынка, то, по словам Наймана, пока прогнозы на следующий год позитивные, но — "тут дальше, чем на полугодие, мы смотреть не можем".

А вот эра бесплатных денег заканчивается в 2018 году, поскольку ФРС США переходит к политике монетарного сжатия — «бесплатных денег станет меньше», а это удар по Украине, которой надо будет отдавать деньги, обслуживая долги.

Эксперт прогнозирует, что основные негативные события в мировой ликвидности произойдут во второй половине 2018 года, и в Украине это «наложится на начало предвыборного политического цикла».

С этим согласился Устенко, отметивший, что финансовую стабильность сохранить будет сложно. По его словам, к сожалению, Украина находится на траектории вялотекущего экономического роста — гораздо выше темпы роста, например, у Вьетнама, у Лаоса…

"И мы остаемся еще европейской страной с большим потенциалом и хорошим будущим… только в нашем собственном воображении", — сказал Устенко.

Он добавил, что, по прогнозам фонда, курс доллара в 2018 году составит около 30 гривен, инфляция — 12-15%, и это будет самый высокий уровень инфляции в Еврорпе.

"Готовьте тапочки"

Найман отметил, что "начнет реально трясти украинскую экономику, начиная где-то с сентября-октября 2018 года".

"Поэтому у украинцев, у бизнеса есть первое полугодие — подготовить тапочки, подстелить соломку, чтобы в конце 2018-го, в 2019-м году быть более спокойными перед очередной волной того цунами, которое уже приближается… неотвратимо", — сказал он.

Итак, демографические проблемы, отъезд специалистов, рост налоговой нагрузки, инфляция… А когда закончится "халява бесплатных денег" и начнется снижение мировых цен на сырье, предрек аналитик, то украинскую экономику "хлопнет буквально в считанные недели".

В общем, "и девальвация, и инфляция, и все негативные "прелести" — и все это перед выборами".

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Пока что, по его словам, на Украине "люди и бизнес выживают самостоятельно, вопреки…"

"И в 2019 году мы идем на дефолт. То есть, 2018 год — это год подготовки к дефолту 2019 года", - заявил аналитик, добавив, что "только чудо позволит его (дефолт — Ред.) избежать, но надеяться на чудо… не в нашей стране".