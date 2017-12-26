В МВФ назвали риски украинского Госбюджета-2018

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Самые большие риски принятого госбюджета Украины на 2018 год заключены в быстром росте расходов, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Экономическая правда".

"Риски, которые мы видим, заключаются в слишком быстром росте текущих расходов – темп роста существенно превышает номинальный рост экономики, и в существенном замедлении некоторых реформ. В совокупности это будет вредить конкурентоспособности Украины, а в конце концов будет угрожать ее долговой устойчивости", – заявил Люнгман.

По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика преследовали три цели: сокращение долга путем удержания фискальных дефицитов на низком уровне; контроль текущих расходов; внедрение реформ для улучшения налоговой системы и качества госуслуг.

Как сообщалось ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что ключевые условия меморандума с МВФ выполнены, поэтому есть надежда на получение еще двух и более траншей.