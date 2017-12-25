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    На то и на сё по капле. Бюджет Киева - 2018

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    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер (198)

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    Почти две трети всех расходов пойдут на образование и здравоохранение – на них планируют потратить соответственно 13,6 и 9,1 миллиарда гривен. А 8,7 миллиарда гривен – на социальную защиту киевлян.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В четверг, 21 декабря, депутаты Киевсовета утвердилигородской бюджет на 2018 год. Доходная часть городской казны составит 49,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета. В приоритете останутся неизменность базовых налоговых ставок и улучшение администрирования отдельных направлений, пишет Артур Дубровенко.

    Где будут брать деньги 

    Денежные купюры гривны Украины
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    Киев и не только. Патриотизм на бюджетные деньги — не свои, не жалко

    Основными источниками поступлений в бюджет будут плата за землю, налог на доходы физических лиц, единый налог, налог на прибыль и поступления от акциза.

    На что потратят деньги 

    Текущие расходы (деньги на финансирование предприятий, учреждений, организаций и социальные выплаты) составят 38,8 миллиарда гривен.

    Капитальные расходы (развитие города, финансирование инвестиционной и инновационных программ) составят 10,3 миллиарда гривен.

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    Наиболее весомыми статьями расходов в 2018 году станут образование и здравоохранение, на них планируют потратить соответственно 13,6 и 9,1 миллиарда гривен. 8,7 миллиарда гривен потратят на социальную защиту киевлян. Эти три статьи расходов в общей сложности занимают 65% столичного бюджета.

    На строительство в 2018 году город планирует потратить 5,8 миллиарда гривен, содержание транспортной инфраструктуры обойдется столице еще в 5 миллиардов гривен.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сфера ЖКХ получит в распоряжение 2,1 миллиарда гривен, на культуру потратят почти миллиард и 500 миллионов гривен – на спорт.

    На развитие велоинфраструктуры Киева в бюджет заложили 50 миллионов гривен. А на финансирование Общественных проектов в 2018 году потратят 15 миллионов гривен.

    Насколько выросли расходы 

    По сравнению с бюджетом на 2017 год финансирование медицины и здравоохранения выросло на 28% и 19% соответственно. Объемы социальной защиты возросли на 18%.

    На строительство и транспорт потратят больше на 12% и 10% соответственно.

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